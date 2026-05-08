Klagenfurt am Wörthersee (OTS) -

KLAGENFURT. Im Jahr acht des erfolgreichen Netzwerktreffens wird heuer erstmals Landeshauptmann Daniel Fellner zur „Großen Bühne für Kärnten in Wien“ einladen: „Der Abend mit Gästen aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport und öffentlichem Leben ist ein Zeichen lebendiger Verbindung zwischen Kärnten und der Bundeshauptstadt“, betont der Landeshauptmann. Mit der Eröffnung der Koralmbahn im Dezember 2025 sei Kärnten bereits ein Stück „schneller an Wien dran“ – „mit dem Semmeringbasistunnel Ende 2029 werden Kärnten und Wien noch enger zusammenwachsen und unser Austausch auf wirtschaftlicher, kultureller und gesellschaftlicher Ebene wird noch intensiver werden“, so Fellner.

Die „Große Bühne für Kärnten in Wien“ sei für Hunderte in Wien lebende Kärntnerinnen und Kärntner jedenfalls schon ein liebgewordener Fixpunkt geworden. Am 10. Mai will der Theaterwagen Porcia mit dem „Brandner Kaspar und das ewige Leben“ das Publikum begeistern. Zudem wollen wir dem Publikum unser Bundesland Kärnten mit musikalischen und kulinarischen Genüssen erlebbar machen“, sagt Fellner. Er freue sich bereits auf den wichtigen und wertvollen Austausch mit den Gästen – und den einen oder anderen Impuls für künftige gemeinsame Projekte.“

Im Vorfeld des Abendempfangs wird der Landeshauptmann mit Vertretern des Vereins „Club Carinthia“ zusammentreffen: Im Vorjahr feierte dieser sein 40-Jahr-Jubiläum. Der Club Carinthia ist eine Organisation für in Wien lebende Kärntnerinnen und Kärntner und Freunde Kärntens. Er versteht sich als Diskussionsforum, Bühne für spannende Persönlichkeiten mit Kärntner Background, sowie als Netzwerkplattform. Zu den Zielen des Vereins zählen die Kontaktpflege der in Wien und anderswo außerhalb Kärntens lebenden Kärntnerinnen und Kärntner, die Förderung junger Menschen aus den Bereichen Wirtschaft und Kultur, die Aufrechterhaltung und Verbesserung der Beziehung zwischen Kärnten und Wien sowie die Pflege des Kärntner Kulturgutes. (Schluss)