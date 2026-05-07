Gerstl ad Kickl: Bibelzitate auf Wahlplakate zu drucken, macht noch keine christlich-integre Politik

Wien (OTS) -

„Bibelzitate auf Wahlplakate zu drucken, macht noch keine christlich-integre Politik. Es ist beschämend, dass nun sogar FPÖ-Chef Kickl ausreitet, um die mehr als unangemessenen Zwischenrufe des FPÖ-Abgeordneten Steiner während der Predigt im Rahmen der Messe des Tiroler Gauder Fests zu verteidigen. Schlimm genug, dass ein Politiker einem Geistlichen das freie Wort aus politischen Gründen verbieten will – dass sich jetzt sogar dessen Klubobmann dazu bemüßigt fühlt, seinem Abgeordneten bei einer derartig bedenklichen Verfehlung die Mauer zu machen, gibt tiefe Einblicke in den Wertekanon der FPÖ. Kickl wird ja nicht müde, den Heimatbegriff für seine schäbigen politischen Zwecke zu missbrauchen: Er sollte daher wissen, dass die freie Meinungsäußerung als Grundpfeiler unserer Demokratie ebenso wie das Christentum als Fundament unserer Kultur dazugehören. Herbert Kickl kann noch so oft aus der Bibel zitieren, wie er will: Mit diesem gesellschaftspolitisch höchst bedenklichen Akt hat die FPÖ einmal mehr gezeigt, welchen Wert sie demokratischen Grundprinzipien beimisst“, betont ÖVP-Abgeordneter Wolfgang Gerstl.

„Zudem stellt der freiheitliche Angriff auf die Kirche wieder einmal beispielhaft die Doppelmoral und Widersprüchlichkeit von Kickls Politik unter Beweis. Denn einerseits trachtet die FPÖ danach, die Kirche in ihrer Freiheit einzuschränken, andererseits prangert sie den Umstand an, dass immer mehr Menschen in Österreich dem Islam angehören. Wie passt das zusammen?“, fragt Gerstl, der abschließend betont: „Wer Verantwortung für die Menschen übernimmt und das Richtige für Österreich tut, rückt nicht Probleme in den Vordergrund, sondern findet Lösungen – dafür stehen Bundeskanzler Christian Stocker und die Volkspartei." (Schluss)