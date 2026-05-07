  • 07.05.2026, 16:33:32
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  • OTS0171

Internationale Mobilisierungen gegen Israels ESC-Teilnahme in Wien

Veranstalter:innen fordern "Keine Propagandabühne für Israels Kriegsverbrechen"

Wien (OTS) - 

Unter dem Motto „No Stage for Genocide“ finden in Wien zahlreiche Mobilisierungen gegen die Teilnahme Israels am Songcontest statt. Die Veranstalter:innen demonstrieren gegen die Normalisierung des Vorgehens Israels, das der UN-Menschenrechtsrat als Genozid wertet, und gegen dessen Billigung durch die EU und Österreich. Am 15. Mai (16 Uhr) treten über 50 Künstler:innen und internationale Redner:innen beim Song Protest am Maria-Theresien-Platz auf. Am 16. Mai (14 Uhr) findet eine Großdemonstration am Christian-Broda-Platzstatt. Die Route führt zur Stadthalle, dem Austragungsort des ESC. Rund 2.500 Menschen haben zudem eine Petition für den Ausschluss Israels unterzeichnet. Unterstützung für die Proteste kommt u. a. von Roger Waters und Michael Barenboim. Auch die spanische Jugendministerin Sira Rego und die französische EU-Abgeordnete Rima Hassan schicken Solidaritätsbotschaften.

Pressekonferenz

Redner:innen: Luis Cortes Barnado-Izquierda Unida Spanien, Topoke, Moderator Song Protest und kongolesisch-österreichischer Künstler, Izzra - Sängerin, Rafael Eisler-Social-Media-Aktivist Global Sumud Flotilla, Haim Bresheeth - jüdisch-antizionistischer Aktivist, GB

Datum: 12.05.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Spektakel
Hamburgerstraße 14
1050 Wien
Österreich

URL: https://www.palaestinasolidaritaet.at/2026-05-06-no-stage-for-genocide-pressekonferenz/

Rückfragen & Kontakt

Palästina Solidarität Österreich – Dr. Irina Vana
Telefon: 0043 680 4402085
E-Mail: [email protected]

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[Dienstag, 12.05.2026, 10:00]

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