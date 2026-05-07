  • 07.05.2026, 15:48:02
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Zwischen Regulierung, Nachfrage und Realität: Die OFAA diskutierte die Zukunft des Glasfaserausbaus in Österreich

Linz (OTS) - 

Bei der 4. Jahrestagung der Open Fiber Austria am 5. Mai 2026 in Linz ging es dieses Mal nicht nur um Ausbauzahlen. Vielmehr wurde darüber diskutiert, wie aus vorhandener und geplanter Infrastruktur tatsächliche Nutzung entsteht — und welche politischen, regulatorischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen dafür notwendig sind.

Der rote Faden der Veranstaltung: Der nächste Abschnitt des Glasfaserausbaus wird anspruchsvoller. Neben dem weiteren Ausbau rücken damit vor allem Genehmigungsverfahren, Fördersicherheit, Kupfer-Glas-Migration, Nachfrageaktivierung und Cybersicherheit noch stärker in den Mittelpunkt.

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