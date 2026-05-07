WB-Graf: Neue Steuerfantasien bleiben alter Klassenkampf in neuem Gewand

Wien (OTS) -

Scharfe Kritik kommt von Wirtschaftsbund-Generalsekretärin Tanja Graf zu den neuerlichen Forderungen nach Erbschafts- und Vermögenssteuern: „Mit uns wird es keine Vermögens- oder Erbschaftssteuern geben. Dieser ideologische Steuer-Schmäh wird auch nicht überzeugender, wenn man ihn ständig neu aufwärmt.“

Gerade Familienbetriebe und mittelständische Unternehmen würden dadurch massiv unter Druck geraten. „Wir leben bereits in einem Höchststeuerland. Unser Problem sind nicht zu geringe Einnahmen, sondern zu hohe Ausgaben und zu viel Bürokratie. Wer Betriebe, Eigentum und Leistung immer stärker besteuern will, gefährdet Investitionen, Arbeitsplätze und den Wirtschaftsstandort Österreich“, so Graf.

Besonders kritisch sieht Graf den ideologischen Zugang hinter der Debatte: „Diese Vorschläge sind nichts anderes als alter Klassenkampf in neuem Gewand. Was hier als Gerechtigkeit verkauft wird, ist in Wahrheit Misstrauen gegenüber Eigentum, unseren heimischen Betrieben und all jenen, die Verantwortung übernehmen. Wer immer neue Steuern auf Leistung und Eigentum fordert, greift genau jene an, die investieren, Arbeitsplätze schaffen und mit ihrem Einsatz den Wohlstand und die Stabilität unseres Landes sichern.“

Stattdessen braucht es einen klaren Entlastungskurs – weniger Bürokratie, bessere Rahmenbedingungen für Investitionen und eine rasche Umsetzung der Lohnnebenkostensenkung: „Unsere Betriebe brauchen Rückenwind statt neuer Belastungsfantasien. Österreich braucht keine ideologischen Umverteilungsdebatten, sondern einen Schulterschluss für Leistung, Eigentum und Unternehmergeist. Wer den Standort stärken will, muss auf Zusammenhalt und Zukunftschancen setzen, nicht auf alte Klassenkampfreflexe“, so Graf abschließend.