Rascher Einstieg in die Arbeit: Über 150 Flüchtlinge bei ÖIF-Karriereplattform mit der Österreichischen Post AG in Wien

Wien (OTS) -

Über 150 arbeitssuchende Asyl- und subsidiär Schutzberechtigte sowie ukrainische Vertriebene nutzten am 7. Mai 2026 bei der Karriereplattform des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) im ÖIF-Integrationszentrum in Wien die Möglichkeit, sich über offene Stellen bei der Österreichischen Post AG zu informieren. Vor Ort stellten Recruiter/innen der Österreichischen Post AG konkrete Jobchancen und Einstiegsmöglichkeiten für Personen mit noch geringen Deutschkenntnissen vor und beantworteten offene Fragen. Zudem konnten die Teilnehmer/innen vor Ort bereits erste Bewerbungsgespräche führen. Integrationsministerin Claudia Bauer, Franz Nigl (Leitung Personalmanagement bei der Österreichischen Post AG) und Franz Wolf (Direktor des ÖIF) besuchten die Karriereplattform.

Integrationsministerin Claudia Bauer: „Wer in Österreich lebt, muss Deutsch lernen, arbeiten und unsere Werte respektieren. Ein Arbeitsplatz spielt für gelingende Integration eine zentrale Rolle – denn nirgends lernt man Deutsch schneller als im beruflichen Alltag. Deutschlernen und Arbeiten müssen so früh wie möglich Hand in Hand gehen, damit Integration rasch gelingt und Menschen schnell auf eigenen Beinen stehen können. Mit den ÖIF-Karriereplattformen bringen wir Menschen, die arbeiten und sich in Österreich einbringen wollen, direkt mit Unternehmen zusammen. Unternehmen wie die Österreichische Post zeigen dabei konkret, welche Chancen und Einstiegsmöglichkeiten der österreichische Arbeitsmarkt bietet.“

Franz Nigl, Leitung Personalmanagement bei der Österreichischen Post AG: „Wir blicken auf eine jahrelange, erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Integrationsfonds zurück, in deren Rahmen die Österreichische Post viele Chancen eröffnen konnte. Neben umfassenden Informationen zur Arbeit bei der Österreichischen Post war es uns dabei besonders wichtig, Perspektiven aufzuzeigen und Orientierung zu geben. Umso mehr freuen wir uns, weiterhin Teil der ÖIF-Karriereplattform zu sein.“

Franz Wolf, Direktor des ÖIF: „Wer schnell Deutsch lernt und rasch arbeitet, kann sich gut integrieren. Deshalb bringen die ÖIF-Karriereplattformen Teilnehmer/innen aus den Deutschkursen und Unternehmen direkt zusammen – damit Deutschlernen und Arbeiten so früh wie möglich verknüpft wird.“

Berufschancen in Österreich: Bereits 30.000 Teilnehmer/innen bei ÖIF-Karriereplattformen

Die vom ÖIF in ganz Österreich durchgeführten Karriereplattformen bringen Unternehmen mit Arbeitskräftebedarf und arbeitssuchende Teilnehmer/innen aus ÖIF-Deutschkursen zusammen. Unternehmen wie Lidl, REWE, IKEA und die Österreichische Post AG können im Rahmen von Info-Veranstaltungen direkt mit Bewerber/innen in Kontakt kommen und sie über offene Stellen sowie Einstiegs- und Beschäftigungsmöglichkeiten mit noch geringen Deutschkenntnissen informieren. Die Teilnehmer/innen können vor Ort Gespräche mit potenziellen Arbeitgeber/innen führen, sich auf offene Stellen bewerben oder ein Bewerbungsgespräch vereinbaren. Über 30.000 Flüchtlinge und ukrainische Vertriebene haben bisher an 200 ÖIF-Karriereplattformen in ganz Österreich teilgenommen. Der ÖIF informiert im Rahmen der Veranstaltung auch über berufsbegleitende Deutschlernmöglichkeiten und unterstützt die Teilnehmer/innen durch CV-Checks und das Anfertigen von professionellen Bewerbungsfotos beim raschen Arbeitsmarkteinstieg. Mehr Informationen unter www.karriereplattform.at.

Arbeiten und Deutsch lernen: ÖIF bietet umfassendes Angebot zum berufsbegleitenden Deutschlernen

Ob Pflege, Tourismus, Handel oder Gastronomie – in vielen Branchen fehlen in Österreich Arbeitskräfte. Um Flüchtlinge, Vertriebene und Zuwander/innen beim Deutschlernen parallel zum Arbeiten zu unterstützen, bietet der ÖIF berufsbegleitende Deutschkurse zu Randzeiten sowie Deutschkurse in Unternehmen an. Neben Deutschkursen bei Kursträgern stellt der ÖIF auf Sprachportal.at, der größten frei zugänglichen Online-Deutschlernplattform im deutschsprachigen Raum, eine Reihe an täglichen Online-Deutschkursen und berufsspezifischen Online-Kursen zu Hotel- und Gastgewerbe, Lebensmittelhandel und Pflege- und Gesundheitsberufen zur Verfügung, die ortsunabhängig und berufsbegleitend besucht werden können. Zudem stehen am ÖIF-Sprachportal zudem pro Woche 14 kostenlose Online-Deutschkurse zur Verfügung, die speziell auf Personen mit geringen Deutschkenntnissen ausgerichtet sind und praxisnah auf den Berufseinstieg vorbereiten. Die Teilnehmer/innen lernen dabei laufend neue Berufsbilder kennen, erwerben Redewendungen und Fachbegriffe und üben berufsspezifische Gesprächssituationen – etwa aus der Gastronomie, Hotellerie, Pflege, Tourismus oder dem Lebensmittelhandel.

Fotos zur Veranstaltung stehen zeitnah auf der ÖIF-Website zur Verfügung.