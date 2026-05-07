  • 07.05.2026, 11:15:02
  • /
  • OTS0096

Zorba/Disoski: EU-Verbot von KI-Deepfake-Anwendungen ist wichtiger Schritt gegen digitale Gewalt

Grüne begrüßen Einigung in Brüssel und fordern endlich Benennung der nationalen KI-Aufsichtsbehörde in Österreich

Wien (OTS) - 

Die Grünen begrüßen die Einigung auf EU-Ebene zum Verbot von KI-Anwendungen, mit denen sexualisierte Deepfakes erstellt werden können. „Endlich liefert die EU klare Regeln gegen die dunkle Seite der Künstlichen Intelligenz. Gerade im digitalen Raum braucht es gerechte und wirksame Regeln, die Betroffene schützen statt Täter zu stärken. Das Verbot ist ein wichtiger Erfolg auf europäischer Ebene”, sagt Süleyman Zorba, Digitalsprecher der Grünen und betont: „Umso ernüchternder bleibt der Befund für Österreich: Die Bundesregierung hat bis heute keine nationale KI-Behörde benannt, obwohl diese laut AI-Act seit August 2025 verpflichtend ist. Seit Monaten streiten die Regierungsparteien intern über die Zuständigkeit, statt endlich zu liefern. Das Ergebnis: Stillstand.“

Frauensprecherin Meri Disoski betont die Bedeutung der Einigung für den Schutz von Frauen und Kindern im Netz: „KI-Tools, die Frauen digital entkleiden, ihnen Worte in den Mund legen oder sie in pornografische Inhalte montieren, haben in keinem App-Store dieser Welt etwas verloren. Digitale Gewalt ist reale Gewalt. Das Leid der Betroffenen ist real, die Demütigung ist real, der Vertrauensverlust ist real. Dass die EU hier nun klare Grenzen zieht und auch Inhalte mit sexuellem Kindesmissbrauch ausdrücklich erfasst, ist ein wichtiger Schritt.”

Rückfragen & Kontakt

Grüner Klub im Parlament
Telefon: +43-1 40110-6317
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FMB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Grüner Klub im Parlament

Rückfragen & Kontakt

Grüner Klub im Parlament
Telefon: +43-1 40110-6317
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright