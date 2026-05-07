aktion leben zum Muttertag: Schwangerenberatung stärken!

Wien (OTS) -

Anlässlich des Muttertages beleuchtet aktion leben österreich den Wert der Schwangerenberatung für Frauen, Familien und die Gesellschaft. „Die sensible Phase des Übergangs zum Elternsein ist oft begleitet von Fragen, Sorgen und Ängsten“, beobachtet Mag. Martina Kronthaler, Generalsekretärin von aktion leben österreich. „ Das Ziel von psychosozialer Beratung ist, dass schwangere Frauen und junge Eltern ihre Fragen klären können und durch ein vielfältiges Angebot wie etwa Paarberatung, Bindungsanalyse, finanzielle Unterstützung so viel Rückhalt bekommen, dass sie sich sicher und gehalten fühlen. “

Aufgabe und Ziel: Stress aus dem System nehmen

Eine essenzielle Aufgabe in der Beratung und Begleitung schwangerer Frauen und werdender Väter ist es, Stress aus dem System zu nehmen und eine sichere Eltern-Kind-Bindung zu fördern. Damit leistet sie einen wesentlichen Beitrag, um eine friedliche und dialogfähige Gesellschaft aufzubauen. „Übermäßiger Stress beeinflusst die psychische und physische Gesundheit der Mutter und des Kindes für deren ganzes späteres Leben“, berichtet Kronthaler. Hoher Stress werde unter anderem ausgelöst durch Sorgen um die Existenz, traumatische Lebensereignisse und unsichere Partnerschaften.

Anhaltend hohe Beratungszahlen zeigen Bedarf

Die anhaltend hohen Beratungszahlen von aktion leben österreich unterstreichen eindrucksvoll, wie wichtig und dringlich die Arbeit für Frauen und Familien während der Schwangerschaft und rund um die Geburt ist: 2025 nahmen 1.137 Frauen und Familien aus 42 Nationen insgesamt 3.398 Beratungen in Anspruch.

Schwangerenberatung unterstützt auch bei Integration

Die Schwangerenberatung ist da für alle Frauen – ungeachtet ihrer Herkunft – und unterstützt bei der Integration. Die Beratung dient auch dazu, die Fähigkeit zur Selbsterhaltung zu unterstützen und Frauen zu ermächtigen, sich aus Gewaltbeziehungen zu lösen. In die Beratung kommen zudem Frauen nach auffälligen Befunden, bei Kinderwunsch, bei Konflikten wegen der Schwangerschaft oder nach Schicksalsschlägen.

Wie das Beratungsangebot finanziert wird

Finanziert wird das Beratungsangebot von aktion leben zu 40 Prozent aus Fördermitteln des Familienministeriums und zu 60 Prozent aus Spenden. Finanzielle Direkthilfen werden zu 100 Prozent mit Spenden geleistet. Daher ein großes Danke an alle Unterstützer:innen, denen das Wohl von Müttern und Kindern ein Herzensanliegen ist.

Über den Verein aktion leben österreich

aktion leben österreich ist seit 1992 Trägerin einer geförderten Familienberatungsstelle mit Schwerpunkt Schwangerenberatung. aktion leben steht für: professionell, kostenlos und ergebnisoffen. Informationen zum Beratungs- und Bildungsangebot finden Sie auf aktionleben.at

Spenden-Kontonummer IBAN: AT64 3400 0000 0723 6771. Kontoinhaberin aktion leben österreich