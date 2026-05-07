AVISO: Pressegespräch „Arbeiten bei Hitze“ – Di, 12.05., 09:00 Uhr

Wien (OTS) -

Hitzewellen nehmen in Österreich deutlich zu – und mit ihnen die gesundheitliche Belastung der Bevölkerung. Neue Daten zeigen: Viele Menschen leiden unter Hitze – mit spürbaren Folgen für Konzentration, Erholung und Leistungsfähigkeit, die sich vor allem auch im Arbeitsalltag niederschlagen.

Wie stark beeinträchtigt Hitze den Alltag und die Arbeit? Welche gesundheitlichen Auswirkungen zeigen sich bereits heute? Und welche Maßnahmen braucht es, um Beschäftigte besser zu schützen?

Diese und weitere Fragen stehen im Mittelpunkt des Pressegesprächs zum Thema „Arbeiten bei Hitze“.

Die Gesundheit Österreich GmbH freut sich, die Vertreter:innen der Medien zum Pressegespräch „Arbeiten bei Hitze“ am Dienstag, 12. Mai 2026, um 09:00 Uhr, Dachsaal der Urania, Wien einladen zu dürfen.

Ihre Gesprächspartner:innen:

Korinna Schumann, Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz



Andreas Schaffhauser, wissenschaftlicher Generaldirektor GeoSphere Austria



Andrea Schmidt, Abteilungsleiterin, Kompetenzzentrum Klima und Gesundheit, Gesundheit Österreich GmbH



Georg Geczek, Landesrettungskommandant Wiener Rotes Kreuz

Inhaltliche Schwerpunkte:

Aktuelle Entwicklung von Hitzetagen, Hitzewellen und Tropennächten in Österreich



Neue Daten zu gesundheitlichen Auswirkungen von Hitze (u. a. auf Konzentration, Erholung und Leistungsfähigkeit)



Auswirkungen auf den Arbeitsalltag und besonders betroffene Berufsgruppen



Politische Maßnahmen: Hitzeschutzplan und Hitzeschutzverordnung



Praxisperspektive: Arbeiten unter Hitzebelastung und Einsatzerfahrungen



Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung unter [email protected]



Pressegespräch „Arbeiten bei Hitze“

Neue Daten zu gesundheitlichen Auswirkungen und Herausforderungen im Arbeitsalltag

Datum: 12.05.2026, 09:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Dachsaal der Urania

Uraniastraße 1

1010 Wien

Österreich