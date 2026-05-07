  • 07.05.2026, 08:31:02
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  • OTS0017

Mehrfach ausgezeichneter Kochlehrling im Krankenstand gekündigt – AK Kärnten sichert 8.000 Euro

AK-Präsident Günther Goach: „Gerade junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen wissen: Die AK ist für sie da und steht an ihrer Seite.“

Kärnten (OTS) - 

Ein Kochlehrling, der bereits mehrfach erfolgreich an Nachwuchsbewerben teilgenommen hatte, wurde während seines Krankenstands gekündigt – und das noch vor Ablauf der gesetzlichen Behaltefrist von drei Monaten. Nachdem er die Kündigung erhalten hatte, wandte sich der junge Mann an die Expert:innen der AK Kärnten. Jugendreferent Erich Malle prüfte den Fall und unterstützte den Lehrling bei der Durchsetzung seiner Ansprüche. Schließlich konnte mit dem Arbeitgeber ein außergerichtlicher Vergleich erzielt werden: Der Kochlehrling erhielt knapp 8.000 Euro.

Malle: „Gerade Lehrlinge sind sich oft unsicher, welche Rechte sie haben. Deshalb ist es wichtig, sich frühzeitig Unterstützung zu holen. Wir schauen uns jeden Fall genau an und helfen, wenn etwas nicht korrekt abläuft.“

„Viele Lehrlinge denken, sie müssen alles allein lösen oder alles aushalten, um die Lehre erfolgreich abschließen zu können. Das stimmt nicht. Auch Lehrlinge haben Rechte und wir helfen dabei, diese durchzusetzen“, versichert AK-Präsident Goach.

Wenn es Probleme im Betrieb gibt oder Unsicherheit über Rechte besteht, lohnt sich eine kostenlose und vertrauliche Beratung: [email protected] oder 050 477-1002

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Mirela Nowak-Karijasevic

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