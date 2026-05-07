- 07.05.2026, 08:01:09
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Einladung zur Podiumsveranstaltung "Landwirtschaft unter Strom: Agri-PV als Ökosystem zwischen Energie und Biodiversität"
Am Dienstag, den 12. Mai 2026, um 18 Uhr, an der BOKU University und im Livestream.
Die Nachfrage nach sauberer Energie wächst rasant – zugleich steigt der Druck, die regionale Lebensmittelproduktion zu sichern. Österreich hat sich das Ziel gesetzt, bis 2030 seinen Strombedarf zu 100 % aus erneuerbaren Quellen zu decken. Dafür ist ein massiver Ausbau von Photovoltaik notwendig, der ohne die Nutzung landwirtschaftlicher Flächen kaum realisierbar ist. Agri-Photovoltaik ermöglicht diese Mehrfachnutzung und schafft neue Einkommens- und Resilienzchancen für landwirtschaftliche Betriebe.
Für 2025 sind rund 275 MWp Agri-PV in Österreich installiert oder geplant – mit einem geschätzten Jahresertrag von etwa 315 GWh, was aktuell rund 0,5 % des Stromverbrauchs entspricht. Gleichzeitig gilt es, Energieertrag, Landwirtschaft und Biodiversität in Einklang zu bringen – entscheidend ist die Gestaltung der Anlagen.
Wie verändern PV-Module das Mikroklima auf landwirtschaftlichen Flächen – und welche Auswirkungen hat das auf Erträge? Welche Planungsansätze braucht es, damit landwirtschaftliche Nutzung und Energiegewinnung langfristig funktionieren? Wie lassen sich Biodiversitätsflächen sinnvoll integrieren? Und welche Kriterien sind entscheidend, um Agri-PV-Anlagen nachhaltig und umweltschonend umzusetzen?
Vor dem Hintergrund dieser hochaktuellen Fragen lädt der Energiecluster der BOKU University zur spannenden
Podiumsveranstaltung
Landwirtschaft unter Strom: Agri-PV als Ökosystem zwischen Energie und Biodiversität
Zeit: Dienstag, 12. Mai 2026, 18 Uhr
Ort: BOKU, Ilse-Wallentin-Haus, EG, SR 29,
Peter Jordan-Straße 82, 1190 Wien
und im Livestream auf https://www.youtube.com/live/XLzvs652qys
Impulsvorträge
Einführung in das Thema
Alexander Bauer, Institut für Landtechnik (BOKU)
Zwischen den Modulen: Bewirtschaftung in Agri-PV
Hubertus Wiberg, Institut für Landtechnik (BOKU)
Pflanzenbau unter Agri-PV: Mikroklima verstehen, Erträge sichern
Maria König, Institut für Landtechnik (BOKU)
Biodiversität und Photovoltaik - Synergien nutzen und Grenzen erkennen
Michael Obriejetan, Institut für Ingenieurbiologie und Landschaftsbau (BOKU)
Wie nachhaltig ist Agri-PV? Ergebnisse einer Ökobilanz
Theresa Kern, Institut für Landtechnik (BOKU)
Podiumsdiskussion
Andreas Feiler
Landwirt, Ackerbau-APV
Markus Wurzer
Landwirt, Beeren-APV
Christa Hainz-Renetzeder
Institut für Landschaftsentwicklung, Erholungs- und Naturschutzplanung (BOKU)
Johannes Kneissl
Agrarumweltprogramm ÖPUL, Landwirtschaftsministerium
Moderation: Siegrid Steinkellner, Leiterin Department für Agrarwissenschaften (BOKU)
Rückfragen & Kontakt
BOKU University
Mag.a Astrid Kleber-Klinger
Telefon: 0664 8858 6533
E-Mail: [email protected]
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