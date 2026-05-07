Einladung zur Podiumsveranstaltung "Landwirtschaft unter Strom: Agri-PV als Ökosystem zwischen Energie und Biodiversität"

Wien (OTS) -

Die Nachfrage nach sauberer Energie wächst rasant – zugleich steigt der Druck, die regionale Lebensmittelproduktion zu sichern. Österreich hat sich das Ziel gesetzt, bis 2030 seinen Strombedarf zu 100 % aus erneuerbaren Quellen zu decken. Dafür ist ein massiver Ausbau von Photovoltaik notwendig, der ohne die Nutzung landwirtschaftlicher Flächen kaum realisierbar ist. Agri-Photovoltaik ermöglicht diese Mehrfachnutzung und schafft neue Einkommens- und Resilienzchancen für landwirtschaftliche Betriebe.

Für 2025 sind rund 275 MWp Agri-PV in Österreich installiert oder geplant – mit einem geschätzten Jahresertrag von etwa 315 GWh, was aktuell rund 0,5 % des Stromverbrauchs entspricht. Gleichzeitig gilt es, Energieertrag, Landwirtschaft und Biodiversität in Einklang zu bringen – entscheidend ist die Gestaltung der Anlagen.

Wie verändern PV-Module das Mikroklima auf landwirtschaftlichen Flächen – und welche Auswirkungen hat das auf Erträge? Welche Planungsansätze braucht es, damit landwirtschaftliche Nutzung und Energiegewinnung langfristig funktionieren? Wie lassen sich Biodiversitätsflächen sinnvoll integrieren? Und welche Kriterien sind entscheidend, um Agri-PV-Anlagen nachhaltig und umweltschonend umzusetzen?

Vor dem Hintergrund dieser hochaktuellen Fragen lädt der Energiecluster der BOKU University zur spannenden

Podiumsveranstaltung

Landwirtschaft unter Strom: Agri-PV als Ökosystem zwischen Energie und Biodiversität

Zeit: Dienstag, 12. Mai 2026, 18 Uhr

Ort: BOKU, Ilse-Wallentin-Haus, EG, SR 29,

Peter Jordan-Straße 82, 1190 Wien

und im Livestream auf https://www.youtube.com/live/XLzvs652qys

Impulsvorträge



Einführung in das Thema

Alexander Bauer, Institut für Landtechnik (BOKU)

Zwischen den Modulen: Bewirtschaftung in Agri-PV

Hubertus Wiberg, Institut für Landtechnik (BOKU)

Pflanzenbau unter Agri-PV: Mikroklima verstehen, Erträge sichern

Maria König, Institut für Landtechnik (BOKU)



Biodiversität und Photovoltaik - Synergien nutzen und Grenzen erkennen

Michael Obriejetan, Institut für Ingenieurbiologie und Landschaftsbau (BOKU)



Wie nachhaltig ist Agri-PV? Ergebnisse einer Ökobilanz

Theresa Kern, Institut für Landtechnik (BOKU)



Podiumsdiskussion



Andreas Feiler

Landwirt, Ackerbau-APV

Markus Wurzer

Landwirt, Beeren-APV



Christa Hainz-Renetzeder

Institut für Landschaftsentwicklung, Erholungs- und Naturschutzplanung (BOKU)

Johannes Kneissl

Agrarumweltprogramm ÖPUL, Landwirtschaftsministerium



Moderation: Siegrid Steinkellner, Leiterin Department für Agrarwissenschaften (BOKU)