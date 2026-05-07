Bewegung als Medizin: Internationale Sportmedizin setzt neue Impulse gegen Bewegungsmangel

Wien (OTS) -

Am 24. und 25. April 2026 stand Riga ganz im Zeichen der Sport- und Bewegungsmedizin. Beim Symposium „Global Alliance for Physical Activity – Riga 2026“ sowie dem Executive Committee Meeting der European Federation of Sports Medicine Associations (EFSMA) diskutierten führende Expertinnen und Experten zentrale Strategien zur Bekämpfung von Bewegungsmangel, einer der größten gesundheitlichen Herausforderungen unserer Zeit – mit aktiver Beteiligung Österreichs.

Mit Univ.-Prof. Dr. Norbert Bachl (FIMS-Vizepräsident und Ehrenpräsident der ÖGSMP) sowie Univ.-Prof. Dr. Stefan Nehrer als EFSMA-Delegierter war die österreichische Sportmedizin prominent vertreten und brachte ihre Expertise aktiv in die Beratungen ein.

Die Bedeutung regelmäßiger Bewegung wurde auch von österreichischer Seite unterstrichen: „Bewegungsmangel schadet der Gesundheit und dem Bewegungsapparat gleichermaßen. Gezielte körperliche Aktivität ist daher unverzichtbar für gesunde Gelenke“, betont Univ.-Prof. Dr. Stefan Nehrer.

Im Mittelpunkt des EFSMA Executive Committee Meetings am 25. April, unter dem Vorsitz von Prof. Maurizio Casasco, standen die strategische Weiterentwicklung der Organisation, internationale Kooperationen sowie zukünftige Projekte und Kongresse. Zu den Teilnehmenden zählte auch Prof. Fabio Pigozzi, Präsident der International Federation of Sports Medicine (FIMS).

Bereits am Vortag brachte das internationale Symposium „Global Alliance for Physical Activity“ unter der Leitung von Prof. Sandra Rozenstoka führende Expert:innen zusammen. Vertreter:innen aus ganz Europa und darüber hinaus unterstrichen die Bedeutung einer engen internationalen Zusammenarbeit zur Bekämpfung körperlicher Inaktivität.

Im Fokus des Symposiums standen drei zentrale Themenfelder:

– Strategien zur Bekämpfung körperlicher Inaktivität

– Internationale Kooperationen für evidenzbasierte Prävention

– Die Rolle der Sport- und Bewegungsmedizin im zukünftigen Gesundheitssystem

Ein besonderer Höhepunkt war der europäische Launch des „FIMS Sports Physician Handbook“, das als zentrales Referenzwerk für die internationale Sportmedizin gilt.

Fazit: Die Veranstaltungen in Riga zeigen, dass die ÖGSMP aktiv an globalen Entwicklungen mitwirkt und einen wichtigen Beitrag leistet, um Bewegung als Schlüsselfaktor für Gesundheit zu stärken.