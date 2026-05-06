VP-Zopf: „Korrekte und unbeeinflusste Arbeit der Polizei erneut bestätigt!“

Wien (OTS) -

Im Rahmen des Pilnacek-Untersuchungsausschusses wurde heute ein Ermittler des Landeskriminalamts Niederösterreich zu möglichen politischen Einflussnahmen auf die Ermittlungen rund um den Tod von Christian Pilnacek befragt.

ÖVP-Fraktionsmitglied Bettina Zopf hielt nach der Befragung fest, dass sich ein bereits mehrfach gewonnenes Bild erneut bestätigt hat: „Auch heute hat zum x-ten Mal eine Auskunftsperson betont, dass keinerlei Wahrnehmungen hinsichtlich politischer Einflussnahme vorlagen“, so Zopf. Es sei kein Vorgesetzter an ihn herangetreten, um Vorgaben zur Durchführung von Ermittlungen zu machen. Ebenso habe es während der Ermittlungen keinen Kontakt zu politischen Entscheidungsträgern gegeben.

In Bezug auf die Zuständigkeit der Ermittlungen unterstrich die Auskunftsperson, dass es sich bei der verstorbenen Person um eine Person des öffentlichen Lebens gehandelt habe. „Daher war es gängige Praxis, dass das Landeskriminalamt die Ermittlungen übernimmt“, betont Zopf.

Auch zu möglichen Versäumnissen bei den Ermittlungen am Fundort habe der Zeuge keine Wahrnehmungen bestätigt. Vielmehr hat dieser die Polizeiarbeit als effizient beschrieben: „Innerhalb kurzer Zeit ist ein großes Volumen an Erkenntnissen gewonnen und letztlich auch richtig bewertet worden“, stellt die Abgeordnete klar.

Ein weiterer Punkt der Befragung betraf erneut das private Mobiltelefon von Christian Pilnacek. Laut Aussage des Zeugen stellte dieses weder für das Landeskriminalamt Niederösterreich noch für die Staatsanwaltschaft Krems ein Beweismittel dar. „Das Gerät ist, so die Auskunftsperson, von Pilnacek freiwillig an einem von ihm gewählten Ort zurückgelassen worden und hat sich nicht beim Leichnam befunden. Aus diesem Grund ist keine Sicherstellung erfolgt“, so Zopf, die erneut ein rasches Ende des sich wiederholenden Polizei-Bashings fordert. (Schluss)