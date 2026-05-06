  • 06.05.2026, 17:16:32
  • /
  • OTS0187

FPÖ – Darmann: „Ermittlungen im Fall Pilnacek werfen mehr Fragen auf, als sie beantworten“

Ungleiche Behandlung von Beweismitteln und nachträgliche Korrekturen der Staatsanwaltschaft geben Anlass zu Kritik

Wien (OTS) - 

Der FPÖ-Sprecher für Sicherheit, NAbg. Mag. Gernot Darmann, äußerte sich heute kritisch zu den neuen Erkenntnissen aus dem Pilnacek-Untersuchungsausschuss. Die Befragung des Oberstaatsanwalts R., der OStA Wien, habe eine Reihe von Widersprüchen und offenen Fragen zutage gefördert, die einer dringenden Klärung bedürfen, so Darmann.

Ein zentraler Kritikpunkt sei der Umgang mit potenziellen Beweismitteln: „Es ist nicht nachvollziehbar, warum zentrale Beweismittel wie das Mobiltelefon und die Smartwatch derart unterschiedlich behandelt wurden. Während das eine Gerät ausgewertet wurde, sah man beim anderen von einer rechtlich zulässigen Sicherstellung ab. Ein solches Vorgehen muss hinterfragt werden, um eine lückenlose Aufklärung zu gewährleisten.“

Kritisch bewertete Darmann auch die Darstellung der Ermittlungsarbeit: „Wenn offiziell von ‚keinen Ermittlungsfehlern‘ die Rede ist, gleichzeitig aber die Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft Krems an die Staatsanwaltschaft Eisenstadt übertragen wird, dann stellt sich die Frage nach der Qualität der ursprünglichen Ermittlungsarbeit. Es entsteht der Eindruck, dass ein sensibles Verfahren formal korrekt dargestellt werden soll, obwohl es inhaltliche Lücken gab und gibt.“

Abschließend forderte der freiheitliche Nationalratsabgeordnete eine Klärung der Punkte, die auch nach der Befragung offenblieben: „Auch die Verlagerung der Zuständigkeit von der StA Krems nach Eisenstadt bleibt unklar. Ebenso stellt sich die Frage nach der Rolle des Weisungsrates im BMJ, wenn dessen Entscheidungen nachträglich korrigiert werden und er mehr wie ein ‚unverbindlicher Empfehlungsrat‘ wirkt. Für eine transparente Aufklärung ist es unerlässlich, dass diese offenen Fragen geklärt werden.“

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Freiheitlicher Parlamentsklub - FPÖ

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright