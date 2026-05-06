SPÖ-Schroll: „Herr Hafenecker soll den Menschen erklären, warum sie den Preis für den Krieg der FPÖ-Freunde bezahlen müssen“

Wien (OTS) -

SPÖ-Energiesprecher Alois Schroll findet deutliche Worte zu den heutigen Äußerungen von FPÖ-Generalsekretär Hafenecker: „Den Kickl-Freunden Trump, Putin und Netanjahu ist es zu verdanken, dass die Welt eine neue Energiekrise erlebt. Herr Hafenecker soll den Menschen in Österreich erklären, warum sie den Preis für den Krieg der FPÖ-Freunde bezahlen müssen.“ ****

Die Spritpreisbremse der Bundesregierung ist zu einem internationalen Vorbild geworden, betont Schroll. „Hierzulande sind die Spritpreise zwischen Ende März und Ende April stärker gefallen als in all unseren EU-Nachbarländern. Das zeigt, dass die Spritpreisbremse funktioniert. Der Finanzminister gibt alle krisenbedingten Mehreinnahmen eins zu eins an die Bevölkerung zurück, wir beschränken die Gewinne der Ölkonzerne und verpflichten sie, alle Preissenkungen direkt an die Kund:innen weiterzugeben“, erklärt Schroll. „Wir können weder den Krieg beenden noch die internationalen Ölpreise kontrollieren. Wir tun das, was möglich ist: die Folgen des Krieges für Österreich so gut wie möglich abfedern“, bringt es Schroll auf den Punkt.

„Die Fake-Rechnung der FPÖ greift dem Steuerzahler tief in die Tasche. Linke Tasche, rechte Tasche. Die Einzige, die vom FPÖ-Modell wirklich etwas hätte, wäre die OMV. Bezahlen müssten es die Steuerzahler:innen. Das weiß Hafenecker sicherlich selbst. Sollte dem nicht so sein, biete ich Herrn Hafenecker und der ganzen FPÖ gerne eine Nachhilfestunde in Sachen Energiepolitik an“, so Schroll. (Schluss) mf/ls