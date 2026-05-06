  • 06.05.2026, 14:15:32
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„Stärke, die sichtbar wird“

Die SWÖ-Branchenkonferenz setzt Impulse für die Zukunft der Sozialwirtschaft

Wien (OTS) - 

Mit klarer Aufbruchstimmung und einem starken gemeinsamen Ziel fand gestern die Branchenkonferenz der Sozialwirtschaft Österreich (SWÖ) in Wien statt. Vertreter:innen der Mitgliedsorganisationen kamen zusammen, um die Zukunft der Sozialwirtschaft aktiv zu gestalten und ihre gesellschaftliche Bedeutung stärker sichtbar zu machen.

Im Zentrum der Konferenz stand eine „Zukunftsreise“, die neue Perspektiven auf die Rolle der Sozialwirtschaft eröffnete. Aufbauend darauf arbeiteten die Teilnehmer:innen in Workshops intensiv an zentralen Fragestellungen: Wie können die Stärken der Branche klarer kommuniziert werden?

Unter dem Leitmotiv „Stärke, die sichtbar wird“ wurden konkrete Ansätze und Ideen entwickelt. Ziel ist es, ein neues Selbstverständnis der Sozialbranche zu erarbeiten und ihre Rolle als unverzichtbare Säule der Gesellschaft noch deutlicher zu positionieren.

„Wer die Sozialwirtschaft angreift, kürzt gleichzeitig auch die Wirtschaftsleistung und die Erwerbsarbeit in Österreich. Dem müssen wir als Branche entschieden entgegentreten", so der Vorsitzende der Sozialwirtschaft Österreich, Erich Fenninger.

„Die Sozialwirtschaft leistet tagtäglich Enormes für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Diese Stärke müssen wir selbstbewusst zeigen und gemeinsam weiterentwickeln“, so die Geschäftsführerin der SWÖ, Yvonne Hochsteiner.

Die Konferenz machte deutlich: Die Branche ist bereit, geschlossen aufzutreten, ihre Wirkung sichtbar zu machen und die Zukunft aktiv zu gestalten. Die erarbeiteten Ergebnisse bilden die Grundlage für weitere Schritte hin zu einem starken, gemeinsamen Auftritt der Sozialbranche in Österreich.

Rückfragen & Kontakt

Sozialwirtschaft Österreich
Mag.a Yvonne Hochsteiner, LL.M.
Telefon: +43677 644 963 92
E-Mail: [email protected]

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