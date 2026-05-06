Aktuelle Kontaktdaten des Presseteams von Justizministerin Anna Sporrer

Wien (OTS) -

Für Anna Sporrer sprechen Nadja Buchmüller, Jakob Flossmann und Maximilian Lehmann. Sie sind für die politische Medien- und Öffentlichkeitsarbeit der Justizministerin verantwortlich.

Sina Bründler-Lerner ist als Ressortmediensprecherin weiterhin Ansprechpartnerin bei allgemeinen Anfragen das Justizressort betreffend. Die Ressortmedienstelle informiert über Struktur, Rahmenbedingungen, Aufgaben und Aktivitäten des Justizressorts und aller zugehörigen Stellen. Bei den größeren Gerichten, allen Staatsanwaltschaften und Justizanstalten sind Medienstellen eingerichtet, die mit der Information der Medien über Angelegenheiten in ihrem Zuständigkeitsbereich (z.B. Verfahren) betraut sind.

Kontaktdaten:

Pressesprecherin der Bundesministerin Nadja BUCHMÜLLER

Mail: [email protected]

Mobil: +43 676 8989 12356

Pressesprecher der Bundesministerin Jakob FLOSSMANN

Mail: [email protected]

Mobil: +43 676 8989 12359

Pressesprecher der Bundesministerin Maximilian LEHMANN

Mail: [email protected]

Mobil: +43 676 8989 12358

Ressortmediensprecherin Sina BRÜNDLER-LERNER

Mail: [email protected]

Mobil: + 43 676 8989 12070