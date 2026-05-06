- 06.05.2026, 13:40:32
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Aktuelle Kontaktdaten des Presseteams von Justizministerin Anna Sporrer
Nadja Buchmüller, Jakob Flossmann und Maximilian Lehmann sprechen für die Justizministerin
Für Anna Sporrer sprechen Nadja Buchmüller, Jakob Flossmann und Maximilian Lehmann. Sie sind für die politische Medien- und Öffentlichkeitsarbeit der Justizministerin verantwortlich.
Sina Bründler-Lerner ist als Ressortmediensprecherin weiterhin Ansprechpartnerin bei allgemeinen Anfragen das Justizressort betreffend. Die Ressortmedienstelle informiert über Struktur, Rahmenbedingungen, Aufgaben und Aktivitäten des Justizressorts und aller zugehörigen Stellen. Bei den größeren Gerichten, allen Staatsanwaltschaften und Justizanstalten sind Medienstellen eingerichtet, die mit der Information der Medien über Angelegenheiten in ihrem Zuständigkeitsbereich (z.B. Verfahren) betraut sind.
Kontaktdaten:
Pressesprecherin der Bundesministerin Nadja BUCHMÜLLER
Mail: [email protected]
Mobil: +43 676 8989 12356
Pressesprecher der Bundesministerin Jakob FLOSSMANN
Mail: [email protected]
Mobil: +43 676 8989 12359
Pressesprecher der Bundesministerin Maximilian LEHMANN
Mail: [email protected]
Mobil: +43 676 8989 12358
Ressortmediensprecherin Sina BRÜNDLER-LERNER
Mail: [email protected]
Mobil: + 43 676 8989 12070
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Justiz
Jakob Flossmann
Pressesprecher der Bundesministerin
Telefon: 0676 8989 12359
E-Mail: [email protected]
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