Spatenstich für „Lebendige Weingärten“: Die WINZER KREMS eG bringt Biodiversität großflächig in den Weinbau

Krems (OTS) -

Wirtschaftlich tragfähiger Weinbau und Erhalt der Artenvielfalt – das muss kein Widerspruch sein. Die WINZER KREMS eG starten gemeinsam mit Blühendes Österreich – BILLA gemeinnützige Privatstiftung ein Projekt, das auf 150 Hektar gezielt Maßnahmen zur Förderung von Biodiversität umsetzt.

Im Zentrum stehen konkrete Maßnahmen zur ökologischen Aufwertung der Flächen: Durch den Anbau vielfältiger Kräuter- und Pflanzenmischungen werden die Böden vor Erosion geschützt und das Bodenleben gestärkt. Ergänzend werden 500 Nistkästen aufgehängt sowie rund 1.000 Bäume und Sträucher gepflanzt, um zusätzliche Lebensräume für Vögel wie Schwarzkehlchen, Sperbergrasmücke, Rebhuhn und andere Tierarten wie Ziesel, Smaragdeidechse und Großer Feuerfalter zu schaffen. Randstreifen, Böschungen und Steinhaufen bieten weiteren Rückzugsraum für bedrohte Arten. Das Projekt wird von Blühendes Österreich mit 41.500 Euro unterstützt.

Mit rund 1.200 Hektar Mitgliedsfläche ist die WINZER KREMS eG das größte Weingut Österreichs und vereint etwa 600 Winzerfamilien, deren Weingärten seit Generationen das Landschaftsbild rund um Krems prägen. Entlang der Donau und durch die Seitentäler von Kremstal, Kamptal, Traisental und Wagram erstreckt sich die gewachsene Kulturlandschaft, die Lebensraum und wirtschaftliche Grundlage zugleich ist.

Für WINZER KREMS eG Geschäftsführer Ludwig Holzer ist klar, dass sich ökologische Maßnahmen und Produktqualität direkt beeinflussen: „Die gezielte Umsetzung dieser Maßnahmen in den Weingärten unserer Winzerinnen und Winzer stärkt nicht nur die Biodiversität, sondern wirkt sich in weiterer Folge auch positiv auf die Qualität der Trauben und damit unserer Weine aus.“

Ein zentraler Anspruch ist es, die Weingärten langfristig in gutem Zustand zu erhalten. Winzer Florian Stöger erklärt: „Ich will meinen Beitrag dazu leisten, die Welt ein Stückchen besser zu machen. Und da kann ich mit meinen eigenen Weingärten anfangen, indem ich bewusst auf nachhaltige Bewirtschaftung setze und so aktiv zur Förderung der Artenvielfalt beitrage.“

Unterstützt wird das Projekt „Lebendige Weingärten“ im Rahmen des Fördercalls #wein.landschaft von Blühendes Österreich, mit dem österreichweit fünf Vorzeigeprojekte im Weinbau finanziert werden. Insgesamt werden rund 250.000 Euro bereitgestellt, um Biodiversität in den Weinbauregionen gezielt zu stärken und nachhaltige Bewirtschaftungsformen langfristig zu verankern.

Robert Nagele, Vorstand der BILLA AG und Blühendes Österreich, betont: „Nachhaltigkeit muss entlang der gesamten Wertschöpfungskette - von der Landwirtschaft über die Verarbeitung bis zum Handel - gelebt werden. Mit unserer Naturschutzstiftung Blühendes Österreich unterstützen wir Partner:innen seit über zehn Jahren und konnten so bereits über 1.600 Hektar naturschutzfachlich wertvolle Lebensräume renaturieren oder verbessern.“