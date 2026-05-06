WKÖ: Bürokratieabbau für ein Drittel der Exportbetriebe erreicht

Wien (OTS) -

Gute Nachrichten für Exportbetriebe: Rund ein Drittel der im Außenhandel mit EU-Mitgliedstaaten tätigen Betriebe ist seit heuer von statistischen Datenmeldungen an die Statistik Austria befreit. Der Grund dafür sind höhere Schwellenwerte beim Umsatz, ab dem die Betriebe die Daten melden müssen. Nunmehr ist erst ab einem Umsatz von 1,2 Millionen Euro die Datenmeldung erforderlich (bisher 1,1 Millionen). Bei importierenden Unternehmen wurde die Schwelle sogar auf 5 Millionen Euro hinaufgesetzt. Das befreit rund 4000 Unternehmen der insgesamt 12.000 im Außenhandel tätigen Unternehmen von der Datenmeldung und entlastet sie von übermäßigem Zeitaufwand für bürokratische Verpflichtungen.

Mit der Anhebung der Umsatzschwelle für die Datenmeldung konnte die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) die Umsetzung einer weiteren wesentlichen Forderung nach weniger Bürokratielast für die Betriebe durchsetzen. Erst Ende April wurde mit dem Wegfall der A1-Bescheinigung für Dienstreisen eine langjährige Forderung umgesetzt.

Österreichweit entstehen den Unternehmen aus bürokratischen Aufgaben Gesamtkosten in Höhe von 21,1 Milliarden Euro pro Jahr, ergibt eine Berechnung der KMU Forschung Austria im Auftrag der WKÖ. Neun von zehn Betrieben geben in einer Umfrage an, dass sie durch Bürokratie belastet sind.

Die gemeldeten Import- und Exportdaten dienen der Statistik Austria als Grundlage zur Erstellung von Wirtschaftsstatistiken, die wiederum wichtige Entscheidungsbasis für Politik und Unternehmen darstellen. Die Zusammenstellung der Daten bedeutet freilich gerade für kleine und mittlere Betriebe erheblichen Aufwand. (PWK214/PAT)

Mehr Info gibt es auf https://www.wko.at/buerokratie-kostet