- 06.05.2026, 12:03:02
- /
- OTS0116
AVISO: NEOS-PK: Europa im Fokus. Morgen, 07.05., 10 Uhr
mit EU-Abgeordnetem Helmut Brandstätter und Europasprecher Dominik Oberhofer
Anlässlich des Europatags am 9. Mai beleuchten NEOS-EU-Delegationsleiter Helmut Brandstätter und Europasprecher Dominik Oberhofer in einer Pressekonferenz folgende Fragen: Was läuft gut in Europa und der EU und was muss besser werden? Wie kann Europa angesichts anhaltender Kriege und Krisen Einigkeit demonstrieren? Vor welchen Herausforderungen steht Österreich als europäisches Transitland und wie können wir ihnen begegnen?
Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Die Pressekonferenz wird live auf den NEOS-Kanälen gestreamt.
NEOS-PK: Europa im Fokus
Datum: 07.05.2026, 10:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: NEOS Parlamentsklub 3. Stock
Hansenstraße 3
1010 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
NEOS Parlamentsklub
Presseabteilung
Telefon: 0676/4194951 (bitte nur Anrufe, keine SMS)
E-Mail: [email protected]
(Ausschließlich für Medienanfragen!
Bürger:innenanfragen bitte an [email protected])
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEK