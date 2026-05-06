AVISO: NEOS-PK: Europa im Fokus. Morgen, 07.05., 10 Uhr

Wien/Brüssel (OTS) -

Anlässlich des Europatags am 9. Mai beleuchten NEOS-EU-Delegationsleiter Helmut Brandstätter und Europasprecher Dominik Oberhofer in einer Pressekonferenz folgende Fragen: Was läuft gut in Europa und der EU und was muss besser werden? Wie kann Europa angesichts anhaltender Kriege und Krisen Einigkeit demonstrieren? Vor welchen Herausforderungen steht Österreich als europäisches Transitland und wie können wir ihnen begegnen?

Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Die Pressekonferenz wird live auf den NEOS-Kanälen gestreamt.

NEOS-PK: Europa im Fokus

Datum: 07.05.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: NEOS Parlamentsklub 3. Stock

Hansenstraße 3

1010 Wien

Österreich

URL: https://www.youtube.com/@NEOSNeuesOesterreich/streams