„Die Presse“ schärft ihr digitales Angebot: mehr Orientierung und klarerer Fokus zum 30-jährigen Jubiläum von diepresse.com

Wien (OTS) -

Im Jahr ihres 30-jährigen Jubiläums rücken jene drei Bereiche noch stärker ins Zentrum, in denen „Die Presse“ ihre publizistische Stärke im digitalen Raum seit drei Jahrzehnten besonders klar zeigt: Politik, Wirtschaft und Kultur. Dort steht die Marke für Berichterstattung auf höchstem Niveau, tiefgehende Analyse, starke Meinungen und Inhalte mit Relevanz für Österreich.



„Mit der klareren Struktur, dem stärkeren Fokus auf unsere publizistischen Stärken und einem verlässlichen digitalen Rhythmus schaffen wir noch mehr von dem, wofür Menschen bereit sind, ein Digital-Abo der „Presse“ abzuschließen: Orientierung, Relevanz und journalistische Tiefe. Unser Ziel ist es, den Wert unseres Angebots digital noch klarer erlebbar zu machen.“, sagt Chefredakteur Florian Asamer



Bereits seit Dezember bildet die Homepage diese inhaltliche Struktur stärker ab. Mit der neuen Gestaltung wird sie nun noch sichtbarer und besser navigierbar. Für die Nutzerinnen und Nutzer bedeutet das vor allem: schneller finden, was relevant ist. Die Startseite ist kompakter, übersichtlicher und konsequent auf mobile Nutzung ausgerichtet. Gleich viele Inhalte mit weniger Scrollen und mehr Fokus auf das Wesentliche. Rainer Nowak, Geschäftsführer dazu:



„Wir waren und sind Pioniere mit unserem Digitalprodukt Abonnentinnen und Abonnenten zu erreichen und halten. Mit diesem Rebrush schärfen wir noch einmal das Profil der digitalen Presse, deren Inhalte noch stärker den Interessen und dem Nutzungsverhalten der Abo-Willigen folgen werden.“

Auch im Tagesverlauf setzt die digitale „Presse“ auf mehr Klarheit und Verlässlichkeit. Mit vier täglichen Erscheinungszeitpunkten erhalten Leserinnen und Leser zu den wichtigen Momenten des Tages gezielt das, was sie wissen müssen – nicht im Dauerrauschen, sondern mit Auswahl, Relevanz und Einordnung.