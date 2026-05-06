- 06.05.2026, 11:00:33
- /
- OTS0090
„Die Presse“ schärft ihr digitales Angebot: mehr Orientierung und klarerer Fokus zum 30-jährigen Jubiläum von diepresse.com
„Die Presse“ entwickelt ihr digitales Angebot weiter und stärkt damit gezielt das, wofür sie von ihren Abonnenten geschätzt wird: Orientierung, Relevanz und journalistische Tiefe.
Mit der klareren Struktur, dem stärkeren Fokus auf unsere publizistischen Stärken und einem verlässlichen digitalen Rhythmus schaffen wir noch mehr von dem, wofür Menschen bereit sind, ein Digital-Abo der „Presse“ abzuschließen: Orientierung, Relevanz und journalistische Tiefe. Unser Ziel ist es, den Wert unseres Angebots digital noch klarer erlebbar zu machen.“, sagt Chefredakteur Florian Asamer
Im Jahr ihres 30-jährigen Jubiläums rücken jene drei Bereiche noch stärker ins Zentrum, in denen „Die Presse“ ihre publizistische Stärke im digitalen Raum seit drei Jahrzehnten besonders klar zeigt: Politik, Wirtschaft und Kultur. Dort steht die Marke für Berichterstattung auf höchstem Niveau, tiefgehende Analyse, starke Meinungen und Inhalte mit Relevanz für Österreich.
„Mit der klareren Struktur, dem stärkeren Fokus auf unsere publizistischen Stärken und einem verlässlichen digitalen Rhythmus schaffen wir noch mehr von dem, wofür Menschen bereit sind, ein Digital-Abo der „Presse“ abzuschließen: Orientierung, Relevanz und journalistische Tiefe. Unser Ziel ist es, den Wert unseres Angebots digital noch klarer erlebbar zu machen.“, sagt Chefredakteur Florian Asamer
Bereits seit Dezember bildet die Homepage diese inhaltliche Struktur stärker ab. Mit der neuen Gestaltung wird sie nun noch sichtbarer und besser navigierbar. Für die Nutzerinnen und Nutzer bedeutet das vor allem: schneller finden, was relevant ist. Die Startseite ist kompakter, übersichtlicher und konsequent auf mobile Nutzung ausgerichtet. Gleich viele Inhalte mit weniger Scrollen und mehr Fokus auf das Wesentliche. Rainer Nowak, Geschäftsführer dazu:
„Wir waren und sind Pioniere mit unserem Digitalprodukt Abonnentinnen und Abonnenten zu erreichen und halten. Mit diesem Rebrush schärfen wir noch einmal das Profil der digitalen Presse, deren Inhalte noch stärker den Interessen und dem Nutzungsverhalten der Abo-Willigen folgen werden.“Auch im Tagesverlauf setzt die digitale „Presse“ auf mehr Klarheit und Verlässlichkeit. Mit vier täglichen Erscheinungszeitpunkten erhalten Leserinnen und Leser zu den wichtigen Momenten des Tages gezielt das, was sie wissen müssen – nicht im Dauerrauschen, sondern mit Auswahl, Relevanz und Einordnung.
Außerdem neu: Nutzerinnen und Nutzer können die Reihenfolge zentraler Bereiche auf der Startseite individuell anpassen, ohne dass die redaktionelle Auswahl und Gewichtung der Inhalte verändert wird.
„Wir wollten kein Produkt, das sich endlos anfühlt, sondern eines, das klarer geführt ist und schneller zum Wesentlichen bringt. Deshalb haben wir die Startseite visuell reduziert und kompakter gemacht – mit dem Ziel, dass man sie wirklich bis zum Ende nutzt. Und für den Fall, dass doch weniger Zeit ist, kann man den Bereich, der einem am wichtigsten ist ganz nach oben schieben.” beschreibt Sarah Weishäupl, Leiterin der Entwicklungsredaktion.
Dazu kommt ab 7. Mai der neue Newsletter „Sieben um Sieben – Der Morgen auf den Punkt“. Er bündelt werktags vor 7 Uhr die sieben Themen, die man für den Tag kennen sollte – kompakt, klug kuratiert und journalistisch eingeordnet.
Der neue Newsletter "Sieben um Sieben"
Rückfragen & Kontakt
„Die Presse"
Luca Gatscher
Leitung Lesermarkt & Marketing
E-Mail: [email protected]
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | PPR