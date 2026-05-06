  • 06.05.2026, 10:51:02
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  • OTS0085

KV chemische Industrie: Kundgebung am 8. Mai

Gewerkschaften erhöhen Druck

Wien (OTS) - 

Nachdem die Arbeitgeber den 50.000 Beschäftigten der chemischen Industrie nach wie vor nur ein Angebot von 250 Euro Einmalzahlung gemacht haben, rufen die Gewerkschaften GPA und PRO-GE zu einer Kundgebung vor der Wirtschaftskammer Österreich in Wien zeitgleich zur fünften Verhandlungsrunde auf. Vertreter:innen der Medien sind herzlich willkommen.

Wann: 8. Mai ab 11:30 Uhr

Wo: Wirtschaftskammer Österreich, Wiedner Hauptstraße 63, 1040 Wien

Es werden die Verhandler der Arbeitnehmerseite Toni Lüssow (GPA) und Patrick Stockreiter (PRO-GE) sprechen.

Rückfragen & Kontakt

Gewerkschaft GPA - Öffentlichkeitsarbeit
Daniel Gürtler
Telefon: 0676/817 111 225
E-Mail: [email protected]

PRO-GE Öffentlichkeitsarbeit
Sabine Weinberger
Telefon: 0664 614 59 09
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