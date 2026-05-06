- 06.05.2026, 10:51:02
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KV chemische Industrie: Kundgebung am 8. Mai
Gewerkschaften erhöhen Druck
Nachdem die Arbeitgeber den 50.000 Beschäftigten der chemischen Industrie nach wie vor nur ein Angebot von 250 Euro Einmalzahlung gemacht haben, rufen die Gewerkschaften GPA und PRO-GE zu einer Kundgebung vor der Wirtschaftskammer Österreich in Wien zeitgleich zur fünften Verhandlungsrunde auf. Vertreter:innen der Medien sind herzlich willkommen.
Wann: 8. Mai ab 11:30 Uhr
Wo: Wirtschaftskammer Österreich, Wiedner Hauptstraße 63, 1040 Wien
Es werden die Verhandler der Arbeitnehmerseite Toni Lüssow (GPA) und Patrick Stockreiter (PRO-GE) sprechen.
Rückfragen & Kontakt
Gewerkschaft GPA - Öffentlichkeitsarbeit
Daniel Gürtler
Telefon: 0676/817 111 225
E-Mail: [email protected]
PRO-GE Öffentlichkeitsarbeit
Sabine Weinberger
Telefon: 0664 614 59 09
E-Mail: [email protected]
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