KV chemische Industrie: Kundgebung am 8. Mai

Wien (OTS) -

Nachdem die Arbeitgeber den 50.000 Beschäftigten der chemischen Industrie nach wie vor nur ein Angebot von 250 Euro Einmalzahlung gemacht haben, rufen die Gewerkschaften GPA und PRO-GE zu einer Kundgebung vor der Wirtschaftskammer Österreich in Wien zeitgleich zur fünften Verhandlungsrunde auf. Vertreter:innen der Medien sind herzlich willkommen.

Wann: 8. Mai ab 11:30 Uhr

Wo: Wirtschaftskammer Österreich, Wiedner Hauptstraße 63, 1040 Wien

Es werden die Verhandler der Arbeitnehmerseite Toni Lüssow (GPA) und Patrick Stockreiter (PRO-GE) sprechen.