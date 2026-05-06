UNITED BY COMMUNITY: OKTO@ESC

WIEN BREITENSEE (OTS) -

Die Sendung ESC – WIRKLICH EIN EVENT FÜR ALLE? aus der Sendereihe DAS DREIECK am 11. April 2026 war bereits der Startschuss für die Berichterstattung des Community TV über den Eurovision Song Contest. In der Woche des großen Finales plant der stolze nationale Medienpartner des 70. ESC tägliche Berichte zur Prime Time. Bereits jetzt ist OKTO-Team unterwegs, um viele spannende Geschichten abseits der großen Bühne einzufangen.



Am Samstag, den 11. April 2026 um 20:00 Uhr hatten die Moderatorinnen Katja Ilnizki (FS1) und Katharina Obermayer (OKTO) im politischen Talk-Format DAS DREIECK Matthias Friedrich, Deputy Head of Event des ORF, und Ivana Veznikova, Moderatorin der inklusiven und preisgekrönten OKTO-Sendereihe PERSPEKTIVENWECHSEL, zu Gast. In der Co-Produktion mit FS1 in Salzburg und DORFTV in Linz wurde hier offen über die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen auf der Bühne, im Team und im Publikum gesprochen. Die Sendung ist in der OKTOTHEK abrufbar.



Von Montag, 11. bis Donnerstag, 14. Mai 2026, meldet sich OKTO täglich zur Prime Time mit dem Format ZWISCHEN DEN SONGS mit Berichten abseits der großen Bühne zu Wort. So besucht das OKTO-Team den Turquoise Carpet, die BUCHHANDLUNG LÖWENHERZ, das Eurovision Village und den Wiener Naschmarkt.



Am Freitag, den 15. Mai 2026 um 21:05 Uhr und damit am Tag vor dem großen Finale lädt die legendäre Musiksendung MULATSCHAG TV zu einem ESC Special, zu dem sie mehrere Länderdelegationen eingeladen hat. DARA aus Bulgarien und LELEK aus Kroatien haben bereits Ihr Kommen zugesagt. DARA wird ein Interview geben und LELEK hat einen Live-Gig zugesagt. Die Sendung wir in der Vorwoche aufgezeichnet.