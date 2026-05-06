ARBÖ: Muttertag, „Wings for Life World Run“, „Song Contest“ und „Oldtimer-Messe Tulln“ sorgen für Sperren und Staus

Wien (OTS) -

Das Verkehrsgeschehen am kommenden Wochenende wird aus Sicht des ARBÖ-Informationsdienstes vor allem durch den Ausflugsverkehr zum Muttertag sowie durch mehrere Großveranstaltungen geprägt. Von Staus und längeren Verzögerungen werden die Hauptstadt, die Landeshauptstädte und Tulln betroffen sein.

Die Wetterprognose für den Muttertag dieses Jahr verspricht einen Tag mit viel Sonnenschein und fast schon sommerlichen Temperaturen. Das wird viele zu einem Ausflug aufs Land oder ins Grüne inspirieren. Staus und Verzögerungen sind daher im Großraum der Ballungszentren, unter anderem rund um Wien, Salzburg und Graz, zu erwarten.

„Wings for Life World Run“ bringt Sperren in Wien

Am Sonntag, 10.05.2026, findet mit dem „Wings for Life World Run“ ein einzigartiger weltweiter Lauf statt. Neben wenigen ausgewählten „Flagship Runs“ nehmen die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer an sogenannten „App-Läufen“ teil. Bei den Läufen des „Wings for Life World Run“ gibt es keinen klassischen Zieleinlauf; stattdessen laufen die Teilnehmer weltweit gleichzeitig vor einem virtuellen oder realen „Catcher Car“ weg.

Die größten Verkehrsauswirkungen in Österreich sind am Sonntag in Wien zu erwarten. Der mit rund 13.500 Läuferinnen und Läufern ausgebuchte Flagship Run startet erstmals vor dem Schloss Schönbrunn. Der Start erfolgt um 13:00 Uhr, das Catcher Car setzt sich um 13:30 Uhr in Bewegung.

Die Laufstrecke führt von der Schönbrunner Schlossstraße über den Hietzinger Kai, die Baumgartenbrücke, Hadikgasse, Linke Wienzeile, Naschmarkt, Karlsplatz, Opernring und den Ringbereich weiter Richtung Donaukanal, Schwedenplatz, Prater, Praterstern, Lassallestraße, Reichsbrücke, Wagramer Straße, Donauinsel und weiter Richtung Tulln.

Der ARBÖ berichtet, dass der Hietzinger Kai, die Hietzinger Hauptstraße und die Schönbrunner Schlossstraße durch den Lauf von 09:45 Uhr bis 14:45 Uhr gesperrt sein werden. Die Linke Wienzeile wird von 11:15 Uhr bis 14:45 Uhr zwischen Winckelmannstraße und Schlossallee unpassierbar sein. Die Sperre des Rings von Schwarzenbergplatz bis Schottengasse dauert von 11:45 Uhr bis 15:30 Uhr. Weiters werden unter anderem der Franz-Josefs-Kai, der Gürtel, die Lothringerstraße, die Roßauer und Spittelauer Lände, die Erdberger Lände, die Weißgerberlände, die Vordere Zollamtsstraße, die Lassallestraße und die Arbeiterstrandbadstraße gesperrt.

„Auch rund 25 Bus- oder Straßenbahnlinien der Wiener Linien sind von zeitweisen Kurzführungen oder Umleitungen betroffen. Für eine genaue Übersicht der Straßensperren und Ausweichempfehlungen stehen wir gerne unter der österreichweiten Telefonnummer 050/123-123 zur Verfügung“, so die ARBÖ-Verkehrsexperten.

„Opening Ceremony“ für Song Contest sorgt für Ringsperre in Wien

Die Veranstaltungen im Vorfeld des Song Contest 2026 finden nach der spektakulären Drohnen-Show beim Schloss Schönbrunn am 27.04. einen weiteren Höhepunkt am Sonntag, 10.05.

Ab 16:55 Uhr findet die „Opening Ceremony“ statt, bei der alle 35 Delegationen der Teilnehmerländer über den „Turquoise Carpet“ vom Burgtheater Richtung Rathaus zum „Eurovision Village“ am Rathausplatz ziehen. Laut Presseangaben des ORF werden bis zu 10.000 Fans und zahlreiche Medienvertreter dem Auftakt zum „Eurovision Song Contest Vienna 2026“ beiwohnen. Im Zuge der Veranstaltung wird die Ringstraße zum zweiten Mal an diesem Sonntag zwischen Operngasse und Schottengasse gesperrt. Die Sperre soll von 16 Uhr bis ca. 24 Uhr dauern. Laut ARBÖ wird der Verkehr über die Operngasse, den Getreidemarkt und die Zweierlinie umgeleitet.

„Oldtimer-Messe“ lockt zehntausende Fans klassischer Fahrzeuge nach Tulln

Am Samstag, 9.05, und Sonntag, 10.05, findet am Messegelände Tulln die 38. Internationale Oldtimer-Messe Tulln statt. Mehr als 750 Aussteller aus 16 Nationen, 87 Clubs und Museen sowie 13 Sonderausstellungen machen Tulln wieder zum Treffpunkt der Oldtimer- und Youngtimerszene. Laut Veranstalterangaben werden rund 30.000 Besucherinnen und Besucher erwartet.

Zu den Schwerpunkten der Messe zählen unter anderem die Sonderausstellungen „Opel oben ohne“, die „Custom Cars Show Classic – Teil 3“, „Die Geschichte des Mercedes SL in shades of blue!“ und „50 Jahre Golf GTI“. Der ARBÖ ist bei der Oldtimer-Messe ebenfalls vertreten und steht Oldtimerfans am eigenen Stand mit Informationen und Beratung zur Verfügung.

Für viele Familien kann die Messe auch ein Ziel für den Muttertags- Ausflug sein. Lange Verzögerungen sind laut ARBÖ vor allem am Samstag- und Sonntagvormittag auf den Zufahrten nach Tulln zu erwarten. Betroffen sind erfahrungsgemäß die Stockerauer Schnellstraße (S5) vor der Ausfahrt Tulln, die Tullner Straße (B19), die B19a, die Tullner Stadteinfahrten sowie die Zufahrten zum Messegelände.