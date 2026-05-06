WWF fordert Sieben-Punkte-Plan gegen zunehmende Dürre

Wien (OTS) -

Angesichts zunehmender Dürreperioden und sinkender Wasserstände fordert der WWF ein Sieben-Punkte-Programm für den „Wasserschatz Österreich“. Im Zentrum steht ein grundlegender Umbau der Wasserwirtschaft: weg von schneller Ableitung, hin zu mehr Wasserrückhalt in der Landschaft, weniger Bodenversiegelung und einer konsequenten Renaturierung. „Österreichs Wasserpolitik ist nicht mehr klimatauglich“, sagt WWF-Experte Bernhard Kohler. „Das bisherige System geht von einem Wasserüberschuss aus und leitet Wasser möglichst schnell ab. Das ist in Zeiten der Klimakrise nicht mehr zeitgemäß“, sagt Kohler. Besonders im pannonisch geprägten Ostösterreich zeige sich, dass dieses Modell zunehmend an seine Grenzen stößt: „Natürliche Wasserspeicher werden in regenreichen Perioden zu rasch geleert. Das hat in Trockenzeiten massive Folgen für Flüsse, Feuchtgebiete und Landwirtschaft.“

Der WWF fordert daher von Bundesminister Norbert Totschnig einen bundesweiten Reformplan mit einer klaren Priorität für natürliche Lösungen. „Österreich braucht funktionierende Ökosysteme und einen sparsamen, vorausschauenden Umgang mit Wasser. Ein Weiter-wie-bisher können wir uns nicht mehr leisten“, sagt Kohler. Zentral sei die Entwicklung sogenannter Schwammlandschaften, die Wasser in der Fläche halten, statt es rasch abzuleiten. Dafür müssten unter anderem mehr Feuchtgebiete und Flüsse renaturiert werden, während die Bodenversiegelung eingedämmt wird. Zugleich sollte der Biber als Renaturierungs-Helfer aktiv gefördert werden.

Die Naturschutzorganisation warnt vor einem sich verstärkenden Kreislauf: Bleiben Niederschläge aus, wird vermehrt Grundwasser zur Bewässerung genutzt. Die Speicher können sich jedoch oft nicht rasch genug erholen, etwa wegen zu viel Bodenversiegelung, Flussregulierungen und der Entwässerung von Feuchtgebieten durch eine flächendeckende und zu intensive Landwirtschaft. Die Folge sind sinkende Grundwasserspiegel und die zunehmende Austrocknung ökologisch wertvoller Regionen. „Dürren lassen sich nicht verhindern, ihre Auswirkungen aber begrenzen: durch mehr Wasserrückhalt und einen sorgfältigeren Umgang mit Wasser“, sagt WWF-Experte Kohler.

WWF-Maßnahmenpaket für den Wasserschatz Österreich