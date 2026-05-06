Wöchentlich aktuelle Preise: Mit dem Vergleichsportal der AK Oberösterreich finden Sie die günstigsten Pellets

Linz (OTS) -

Viele Konsument:innen, die mit Pellets heizen, denken schon jetzt ans Einlagern für die nächste Heizsaison. Denn die Preisvergleiche der AK Oberösterreich zeigen, dass Pellets im Mai vergleichsweise günstig sind und zum Winter hin kontinuierlich teurer werden. Das Preisvergleichsportal der Arbeiterkammer Oberösterreich liefert wöchentlich aktuelle Preise und ermöglicht damit einen einfachen Preisvergleich.

Aktuell kosten 6 Tonnen lose Pellets inklusive Transport zwischen 2.322 und 2.459 Euro. Der Preis pro Tonne liegt zwischen 379 und 400 Euro und im Durchschnitt bei 389,18 Euro.

Tipps

Fragen Sie bei Ihrem Pellets-Lieferanten nach Einlagerungsaktionen. Aktuell bieten viele Händler solche an.

Planen Sie die Lieferung mit Ihrem Händler. Planbare Lieferungen sind in der Regel kostengünstiger.

Holen Sie Vergleichsangebote ein und erkundigen Sie sich immer nach dem Gesamtpreis inklusive Transport.

Achten Sie auch auf die Qualität der Pellets und die ordnungsgemäße Lagerung. Dadurch schützen Sie den Kessel vor Verschlackung und erhöhtem Ascheanfall. Das spart langfristig Wartungskosten.

Wer einen kleineren Pelletskessel oder einen Pelletsofen mit Pellets in Säcken heizt, wird auf dem Preisvergleichsportal der AK Oberösterreich ebenfalls fündig. Die Preise für einen 15 Kilogramm schweren Sack mit Pellets liegen aktuell zwischen 5,75 und 7,90 Euro.