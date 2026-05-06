  • 06.05.2026, 09:00:33
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  • OTS0027

100 Tage psyhelp – Erste Bilanz der neuen Serviceplattform für psychische Gesundheit

BÖP lädt zur Pressekonferenz am Montag, 11. Mai 2026, um 9 Uhr

Wien (OTS) - 

Am 28. Jänner 2026 wurde ein Meilenstein in der psychischen Gesundheitsversorgung in Österreich erreicht: Erstmals wird seitdem klinisch-psychologische Behandlung als vollfinanzierte Kassenleistung angeboten. Die Vermittlung der Kassenplätze erfolgt über die vom Berufsverband Österreichischer Psychologinnen und Psychologen (BÖP) neu geschaffene Servicestelle psyhelp.

Nach den ersten 100 Tagen ziehen die verantwortlichen Akteur:innen im Rahmen einer Pressekonferenz nun eine erste Bilanz. Zudem werden erstmals konkrete Zahlen, Daten und Fakten zum neuen, innovativen Versorgungskonzept psyhelp präsentiert und die nächsten Entwicklungsschritte diskutiert.

Teilnehmer:innen:

  • Korinna Schumann, Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz
  • a.o. Univ.-Prof.in Dr.in Beate Wimmer-Puchinger, Gesamtleitung psyhelp & Präsidentin Berufsverband Österreichischer Psychologinnen und Psychologen (BÖP)
  • Andreas Huss, MBA, Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) Arbeitnehmer:innen-Obmann
  • Viola Ghavidel, BA, Operative Leitung psyhelp, BÖP Service GmbH

Datum: Montag, 11. Mai 2026

Beginn: 09:00 Uhr

Ort: Berufsverband Österreichischer Psychologinnen und Psychologen (BÖP), Seminarzentrum 3. Stock, Dietrichgasse 25, 1030 Wien, Österreich

Eine Online-Teilnahme ist möglich unter: https://youtube.com/live/eWOwdeew9gU

Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich zur Pressekonferenz eingeladen. Um Anmeldung wird gebeten unter: [email protected]

Rückfragen & Kontakt

Berufsverband Österreichischer Psychologinnen und Psychologen (BÖP)
Nathalie Winterink, BA BSc MSc
Telefon: 0670 35 41 296
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.boep.or.at

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