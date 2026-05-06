Leben mit dem Tumor: Bürgermeister Martin Leonhardsberger über Krankheit, Kraft und Verantwortung

Wien (OTS) -

In der aktuellen Folge des Gemeindebund-Podcasts „Amtsgeheimnisse vor Ort“ spricht Bürgermeister Martin Leonhardsberger (Mank, NÖ) mit Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl erstmals ausführlich über seine Krebserkrankung und den Umgang damit im politischen Alltag.



„Krebs bedeutet nicht automatisch ein Todesurteil – das Ziel ist, mit dem Tumor zu leben“, schildert Leonhardsberger seine ersten Gespräche mit Ärzten. Bewusst habe er sich früh für Offenheit, auch in der Gemeinde, entschieden: „Ich wollte meine Geschichte selbst erzählen und nicht jemand anderer über mich.“ Trotz intensiver Therapie blieb er im Amt aktiv: „Das war mein ‚Chemo-Office‘ – ich habe während der Behandlung weitergearbeitet.“



Die Reaktionen hätten sich im Laufe der Zeit verändert: „Am Anfang war es Mitleid, später eher Bewunderung.“ Besonders wichtig seien kleine Fortschritte gewesen: „Jede Kleinigkeit gibt Zuversicht.“ Halt habe er vor allem durch Familie, Team und Bewegung gefunden. Auch im Umgang mit Betroffenen gibt der Bürgermeister klare Empfehlungen: „Das Einfachste ist zu fragen: Ist es okay, darüber zu reden? Damit kann man keinen Fehler machen.“



Neben den persönlichen Einblicken spricht Leonhardsberger auch über erfolgreiche Gemeindekooperationen: „Wenn mehrere Gemeinden zusammenarbeiten, werden Aufgaben effizienter und deutlich günstiger.“



Am Ende bleibt eine klare Botschaft: Krankheit verändert den Blick auf das Leben – aber sie nimmt nicht die Möglichkeit zu gestalten. Martin Leonhardsberger: „Es geht nicht darum, alles zu kontrollieren – sondern „Schritt für Schritt weiterzugehen“.

Die neue Folge von „Amtsgeheimnisse vor Ort“ ist ab sofort auf allen gängigen Podcast-Plattformen sowie auf der Webseite des Österreichischen Gemeindebundes unter www.gemeindebund.at/podcast abrufbar.