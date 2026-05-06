  • 06.05.2026, 07:00:40
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Thomas Priglhuber ist neuer Kassier beim Zukunftsforum SHL

v.l.n.r.: Klaus Dieter Fuhrmann (Schriftführer), Andreas Rotter (Obmann), Thomas Priglhuber (Kassier), Martin Hagleitner (stv. Obmann)
Wien (OTS) - 

Das Zukunftsforum SHL hat im Rahmen seiner Generalversammlung am 13. April 2026 Thomas Priglhuber einstimmig zum neuen Kassier kooptiert. Er folgt auf Florian Bouchal, dem der Vorstand für sein Engagement herzlich dankt.

Thomas Priglhuber verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechnik und verantwortet seit April 2024 als Vertriebsleiter das Trade-Business der Wilo Pumpen Österreich GmbH.

Thomas Priglhuber: „Ich freue mich über das Vertrauen und meine neue Aufgabe im Zukunftsforum SHL. Die erfolgreiche Umsetzung der Wärmewende braucht verlässliche politische Rahmenbedingungen, Planungs- und Investitionssicherheit sowie ein koordiniertes Vorgehen aller beteiligten Akteur:innen. Das Zukunftsforum SHL leistet hier einen wichtigen Beitrag, indem es den Dialog bündelt und praxisorientierte Lösungen erarbeitet. Dazu möchte ich in meiner Funktion als Kassier aktiv beitragen und die Weiterentwicklung des Vereins mitgestalten."

Über das Zukunftsforum SHL

Das Zukunftsforum SHL ist ein Zusammenschluss von Österreichs Installateur:innen (vertreten durch die Bundesinnung und die neun Landesinnungen der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker in der Wirtschaftskammer) sowie den renommierten Unternehmen der Branche (Austria Email, IMI Hydronic Engineering, Danfoss, Grundfos, KSB, Oventrop, THERMOCHEMA, Vogel & Noot und Wilo). Der Verein versteht sich als unabhängige Informationsplattform rund um die Wärmewende und Heizungsmodernisierungen und ist Initiator des Runden Tischs der Wärmewirtschaft, bei dem gemeinsam mit weiteren Verbänden aus dem Energie-, Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechnikbereich praxisorientierte Lösungen für die Wärmewende diskutiert und entwickelt werden. Das Zukunftsforum SHL repräsentiert einen Wirtschaftszweig mit rund 7,1 Milliarden Euro Umsatzerlösen und rund 36.000 Arbeitnehmer:innen.

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