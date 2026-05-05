SPÖ-Himmer: „Jeder Mensch hat das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben und die beste Bildung“

Wien (OTS) -

In einem offenen Brief wandten sich heute Behindertenorganisationen an Bildungsminister Wiederkehr und forderten Verbesserungen in der inklusiven Bildung. „Die SPÖ setzt sich seit Jahrzehnten für bessere Inklusion in allen Lebensbereichen ein, vor allem auch in der Bildung. Jeder Mensch hat das Recht auf ein gutes und selbstbestimmtes Leben und die beste Bildung“, betont SPÖ-Bildungssprecher Heinrich Himmer am heutigen Tag der Inklusion. ****

Auch die SPÖ sehe Handlungsbedarf bei der Personalsituation in der inklusiven Bildung und bei der Neukonzipierung des sonderpädagogischen Förderbedarfs (SPF), beides langjährige Forderungen der SPÖ und auch Teil des Regierungsprogramms. „Ich habe daher großes Verständnis für die inhaltlichen Anliegen“, so Himmer. Der Abgeordnete verweist auf den gerade hierzu gestarteten Prozess des Bildungsministers: „Es ist gut, dass dieses zentrale Thema endlich angegangen wird. Wir setzen uns mit voller Kraft für echte Inklusion ein. Denn eine Gesellschaft ist nur so gut wie die Möglichkeiten, die sie jedem einzelnen Menschen eröffnet.“ (Schluss) mf/lw