FPÖ – Steger: „Warnung von EU-Kommissar Jørgensen bestätigt freiheitliche Kritik – Industriestandort Europa in akuter Gefahr“

Wien (OTS) -

Vor dem Hintergrund der eskalierenden Spannungen im Nahen Osten und der eindringlichen Warnung von EU-Energiekommissar Dan Jørgensen vor der „schwersten Energiekrise aller Zeiten“ sieht die freiheitliche EU-Abgeordnete Petra Steger die Kritik an der europäischen Energiepolitik einmal mehr bestätigt. „Wenn selbst ein EU-Kommissar mittlerweile vor einer historischen Energiekrise warnt, dann zeigt das schonungslos, wohin die fehlgeleitete Energiepolitik der EU geführt hat. Versorgungssicherheit und leistbare Energie wurden leichtfertig aufs Spiel gesetzt“, so Steger.

Die aktuellen Entwicklungen rund um den Iran-Konflikt würden die strukturellen Schwächen der europäischen Energieversorgung offenlegen: „Anstatt auf stabile und verlässliche Partnerschaften zu setzen, hat die EU aus ideologischen Gründen funktionierende Energiebeziehungen gekappt und sich damit in eine gefährliche Abhängigkeit von geopolitischen Krisen begeben.“ Besonders alarmierend seien die wirtschaftlichen Folgen: „Steigende Energiepreise, drohende Engpässe und ein massiver Wettbewerbsnachteil für unsere Industrie sind die direkte Konsequenz dieser Politik. Die Leidtragenden sind einmal mehr die Bürger und Betriebe in Europa.“

Steger fordert daher ein sofortiges Umdenken: „Europa braucht eine Energiepolitik mit Hausverstand. Versorgungssicherheit, leistbare Preise und die Stärkung des Industriestandorts müssen wieder oberste Priorität haben – nicht ideologische Experimente.“

Abschließend betont Steger: „Diese Krise ist kein Naturereignis, sondern das Ergebnis politischer Fehlentscheidungen. Es ist höchste Zeit, im Interesse der eigenen Bevölkerung gegenzusteuern.“