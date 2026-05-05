Koordinationsgremium: Lage unverändert fragil

Wien (OTS) -

Heute, am 5. Mai 2026, hat das Koordinationsgremium gemäß Bundes-Krisensicherheitsgesetz zum fünften Mal getagt. Das Gremium wurde durch die Bundesregierung einberufen, um ein gemeinsames, gesamtstaatliches Verständnis der Lage im Nahen/Mittleren Osten und deren Auswirkungen auf Österreich sicherzustellen. In weiterer Folge erarbeitet das Gremium Maßnahmenoptionen, die krisenhafte Entwicklungen in Österreich mildern oder zur Gänze abwenden sollen.

Die Lage in der Golfregion wird nach wie vor als angespannt und fragil eingeschätzt. Wichtigster Einflussfaktor bleibt weiterhin die Straße von Hormus. Je länger diese nicht oder nur sehr eingeschränkt passierbar bleibt, desto intensiver werden die etwaigen Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Diplomatische Bemühungen zwischen den USA und dem Iran finden weiterhin statt, ein baldiges Nachgeben wird aktuell jedoch weder seitens der USA noch des Irans als wahrscheinlich erachtet.

Die Versorgungslage in Österreich gestaltet sich derzeit ebenfalls unverändert. Nach wie vor ist Österreich von etwaigen Lieferengpässen im Rohölbereich weniger betroffen als andere Staaten, da Österreich Rohöl primär aus Kasachstan über das Schwarze Meer und das Mittelmeer bezieht. Auch der Gasfluss nach und aus Österreich ist stabil. Die Befüllung der Erdgasspeicher gestaltet sich derzeit sogar besser als Prognosen erwarten ließen. Der Füllstand der Erdgasspeicher befindet sich aktuell bei etwa 40 %.

Seit vergangener Woche hat nun auch der letzte der drei zum Koordinationsgremium zugehörigen Ausschüsse seine Arbeit vollumfänglich aufgenommen. Neben den seit Beginn des Krieges regelmäßig tagenden Ausschüssen für außenpolitische Entwicklungen und für wirtschaftliche Angelegenheiten und Versorgungsicherheit wurde nun auch der Ausschuss für wissenschaftliche Fragestellungen mit ersten Ausarbeitungen beauftragt. Dieser dient dem Koordinationsgremium als beratende Stelle, um die interministerielle Betrachtung der Lage um eine wissenschaftliche Perspektive zu ergänzen.

Die nächste Sitzung des Koordinationsgremiums findet am 12. Mai 2026 statt. Je nach Lageentwicklung ergeht auch nach dieser Sitzung ein Lageupdate.