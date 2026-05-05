Jakob Schwarz zu Forbes-Liste: Reiche werden immer reicher – Superreiche endlich fair besteuern

Wien (OTS) -

„Die Forbes-Liste bestätigt einmal mehr: Superreiche werden immer reicher. Einfach so. Nebenbei. Das ist eine zum Himmel schreiende Schieflage und geht auf Lasten der großen Mehrheit der Menschen. Der Druck auf die Mitte der Gesellschaft steigt, die werden nämlich immer ärmer. Und was macht unsere Regierung? Die kürzt gerade bei der Mitte und erhöht dort die Abgaben und macht wieder nichts bei den Reichen“, ärgert sich Jakob Schwarz, Budgetsprecher der Grünen in Reaktion auf den OE24-Artikel „Mateschitz so reich wie nie: Das sind die 8 vermögendsten Österreicher“.

„Es wird Zeit, dass es endlich wieder zu mehr Gerechtigkeit kommt: Superreiche fair zu besteuern würde dazu beitragen, dass unfassbares Vermögen endlich einen Beitrag für die Gesellschaft leistet. Für unsere Schulen, für unser Klima, für unser Pflegesystem. Dagegen können Mateschitz, Graf und Co. nichts haben“, sagt Schwarz.