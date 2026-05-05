  • 05.05.2026, 13:39:32
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  • OTS0130

Verschiebung: Aviso Pressegespräch "Nachhaltigkeit in der Pflege"

Das gemeinsame Pressegespräch von Samariterbund Burgenland und der Burgenland Energie wird auf den 26. Mai 2026 verschoben

Wien (OTS) - 

Wir müssen leider den Termin von unserem Pressegespräch, das ursprünglich am 7. Mai 2026 stattgefunden hätte, auf den 26. Mai 2026 verschieben.

NEUER TERMIN:

Termin: Dienstag, 26. Mai 2026
Uhrzeit: 9:30 Uhr
Ort: 7011 Siegendorf, Badgasse 3

Rückfragen & Kontakt

Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs
Mag. Martina Vitek-Neumayer
Telefon: 06643582386
E-Mail: [email protected]

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