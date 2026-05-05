Verschiebung: Aviso Pressegespräch "Nachhaltigkeit in der Pflege"

Das gemeinsame Pressegespräch von Samariterbund Burgenland und der Burgenland Energie wird auf den 26. Mai 2026 verschoben

Wien (OTS) - Wir müssen leider den Termin von unserem Pressegespräch, das ursprünglich am 7. Mai 2026 stattgefunden hätte, auf den 26. Mai 2026 verschieben. NEUER TERMIN: Termin: Dienstag, 26. Mai 2026

Uhrzeit: 9:30 Uhr

Ort: 7011 Siegendorf, Badgasse 3 Rückfragen & Kontakt Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs

Mag. Martina Vitek-Neumayer

Telefon: 06643582386

E-Mail: [email protected] OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | ARB