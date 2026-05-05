- 05.05.2026, 13:39:32
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- OTS0130
Verschiebung: Aviso Pressegespräch "Nachhaltigkeit in der Pflege"
Das gemeinsame Pressegespräch von Samariterbund Burgenland und der Burgenland Energie wird auf den 26. Mai 2026 verschoben
Wir müssen leider den Termin von unserem Pressegespräch, das ursprünglich am 7. Mai 2026 stattgefunden hätte, auf den 26. Mai 2026 verschieben.
NEUER TERMIN:
Termin: Dienstag, 26. Mai 2026
Uhrzeit: 9:30 Uhr
Ort: 7011 Siegendorf, Badgasse 3
Rückfragen & Kontakt
Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs
Mag. Martina Vitek-Neumayer
Telefon: 06643582386
E-Mail: [email protected]
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