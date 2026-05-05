„Heute“ erweitert Management-Team: Gabriele Blach wird Head of Business Operations

Wien (OTS) -

„Heute“ erweitert sein Management-Team und baut seine Vermarktungsstruktur weiter aus. Mit Anfang April 2026 hat Gabriele Blach die Funktion der Head of Business Operations übernommen. In dieser Rolle übernimmt sie eine zentrale Managementfunktion in der Vermarktung und wird insbesondere die Workflows von Print und Digital noch enger aufeinander abstimmen sowie Produktinnovationen vorantreiben.

Mit Blach gewinnt „Heute“ eine erfahrene Branchenkennerin mit rund 30 Jahren Berufserfahrung in der Werbe- und Medienbranche, die sie überwiegend in der Agenturwelt gesammelt hat. Zuletzt war sie als Director Print & Out of Home bei OMC tätig. In ihrer neuen Funktion bei „Heute“ liegt ihr Fokus auf der Weiterentwicklung crossmedialer Prozesse und integrierter Vermarktungslösungen.

„Für mich war die Arbeit in der Werbung nie nur ein Beruf, sondern immer auch ein Hobby. Ich freue mich sehr, meine Erfahrung nun bei „Heute“ einzubringen und die Weiterentwicklung der crossmedialen Angebote aktiv mitzugestalten“, zeigt sich Gabriele Blach über ihre neue Aufgabe begeistert.

Mit der neu geschaffenen Position will „Heute“ die Zusammenarbeit zwischen Print- und Digitalvermarktung strukturell weiter stärken. Ziel ist es, bestehende Abläufe effizienter zu gestalten, bereichsübergreifende Prozesse auszubauen und neue Produktansätze in der Vermarktung zu unterstützen.

„Die crossmediale Weiterentwicklung unserer Vermarktungsangebote ist ein zentraler Schwerpunkt für ‚Heute‘. Mit Gabriele Blach gewinnen wir eine erfahrene Expertin, die Print und Digital nicht getrennt denkt, sondern die Verbindung beider Welten operativ und strategisch vorantreibt. Genau diese Optimierung der Prozesse ist entscheidend, um unseren Kundinnen und Kunden noch effizientere und innovativere Lösungen anbieten zu können“, sagt Wolfgang Jansky, „Heute“-Geschäftsführer.

Gemeinsam mit Gernot Fischer, Geschäftsführer Sales Print, und Beate Österreicher, Geschäftsleitung Online-Sales, wird Gabriele Blach die crossmediale Weiterentwicklung der Vermarktung von „Heute“ weiter vorantreiben. Mit dieser personellen Verstärkung unterstreicht „Heute“ die Bedeutung von Marktverständnis, operativer Erfahrung und innovationsorientierter Weiterentwicklung.