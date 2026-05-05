Sparpolitik mit starken Nebenwirkungen

Wien (OTS) -

Am heutigen europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen -Tag der Inklusion warnt pro mente Austria vor strukturellem Rückbau zentraler Unterstützungsangebote im psychosozialen Bereich. Einsparungen gefährden die Versorgung, treiben Folgekosten in die Höhe und untergraben langfristig die Stabilität des Systems. pro mente Austria sieht durch aktuelle Budgetmaßnahmen gewachsene Versorgungsstrukturen gefährdet – und fordert ein klares politisches Bekenntnis zur psychischen Gesundheit als gesellschaftliche Kernaufgabe. Denn Teilhabe ist ein Menschenrecht.

Österreich steht vor budgetären Herausforderungen – doch die derzeit gesetzten Maßnahmen im Sozialbereich treffen aus Sicht von pro mente Austria einen sensiblen Kern der Versorgung. Betroffen sind insbesondere Menschen, die ohnehin mehrfach belastet sind: arbeitslose Personen mit psychischen Erkrankungen, junge Menschen in instabilen Lebenssituationen oder Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen.

„Psychische Erkrankungen lassen sich nicht einsparen. Werden Unterstützungsangebote reduziert, verschieben sich Probleme – und kehren später umso kostenintensiver zurück“, erklärt PDoz. Dr. Günter Klug, Facharzt für Psychiatrie und Neurologie sowie psychotherapeutische Medizin und Präsident von pro mente Austria. Neben dem individuellen Leid entstünden dadurch erhebliche Mehrbelastungen für andere Systeme, etwa in den Bereichen Gesundheit und Pflege.

Förderpolitik unter Druck

Zentrale Herausforderungen ergeben sich insbesondere aus Entwicklungen rund um das Sozialministeriumservice und den Ausgleichstaxfonds (ATF). Die geplante schrittweise Reduktion der Zuschüsse bedeutet für viele Trägerorganisationen eine massive Verschärfung der Rahmenbedingungen.

„Wir erleben aktuell eine Zuspitzung, die an die Substanz der bestehenden Strukturen geht“, so MMag. Gernot Koren, MAS, Vizepräsident von pro mente Austria. „Hier geht es längst nicht mehr um Optimierung, sondern um die Frage, ob Angebote überhaupt aufrechterhalten werden können.“

Bereits jetzt zeigen sich konkrete Auswirkungen: Projekte werden eingeschränkt, Standorte stehen zur Disposition, qualifiziertes Personal verlässt den Sozialbereich.

„Wenn Fördermodelle die tatsächlichen Kosten nicht mehr abdecken, entstehen zwangsläufig Versorgungslücken“, betont MMag.a Eva Blagusz, Vorstandsmitglied von pro mente Austria. „Für Betroffene bedeutet das weniger Unterstützung, längere Wartezeiten und reduzierte Entwicklungschancen.“

Arbeitsmarktpolitische Einschnitte mit weitreichenden Folgen

Auch im arbeitsmarktpolitischen Kontext verstärken Budgetkürzungen den Druck. Besonders betroffen sind Menschen mit psychischen oder gesundheitlichen Einschränkungen, die auf intensive Begleitung angewiesen sind.

„Wird diese Unterstützung zurückgefahren, verlängern sich Arbeitslosigkeitsphasen – mit erheblichen Auswirkungen auf die Betroffenen und die Volkswirtschaft“, so Blagusz. Arbeitsmarktpolitik erfülle dabei eine zentrale stabilisierende Funktion.

Die aktuellen Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Die Arbeitslosigkeit von Menschen mit Behinderungen ist zuletzt deutlich stärker gestiegen als im Gesamtdurchschnitt. Gleichzeitig bleibt der Bedarf an Unterstützungsangeboten hoch.

Verdeckte Kürzungen durch fehlende Anpassungen

Zusätzlich zu direkten Einschnitten wirkt auch die fehlende Anpassung von Budgets an steigende Kosten als Belastungsfaktor. Gleichbleibende Mittel bedeuten in der Praxis sinkende Leistungsfähigkeit.

„Wenn Kosten steigen und Budgets stagnieren, wird das System schrittweise ausgehöhlt“, erklärt Koren. „Einsparungen im psychosozialen Bereich führen mit zeitlicher Verzögerung zu deutlich höheren gesamtgesellschaftlichen Kosten.“

Stabilität sichern statt Strukturen abbauen

Trotz der angespannten Situation tragen zentrale Elemente weiterhin zur Stabilität der Versorgung bei – etwa der Ausbau klinisch-psychologischer Angebote oder funktionierende sozialpartnerschaftliche Lösungen.

Entscheidend seien jedoch vor allem die Mitarbeiter:innen in den Einrichtungen: „Die Qualität des Systems steht und fällt mit dem Engagement der Fachkräfte“, so Koren. Gleichzeitig erschwere die aktuelle Debatte um Einsparungen die Gewinnung neuer Mitarbeiter:innen.

Forderung nach strategischer Neuausrichtung

pro mente Austria fordert ein klares Umdenken in der politischen Prioritätensetzung:

Absicherung bestehender Versorgungsstrukturen

Verzicht auf weitere Einschnitte und schleichende Kürzungen

Entwicklung eines bundesweiten Aktionsplans Psychische Gesundheit mit langfristiger Finanzierung

„Psychosoziale Versorgung ist kein Randthema, sondern ein zentraler Bestandteil gesellschaftlicher Stabilität“, betont Klug. „Investitionen in diesem Bereich wirken nachhaltig – sowohl sozial als auch wirtschaftlich.“

Psychische Gesundheit betrifft die gesamte Bevölkerung. Eine stabile Versorgung ist daher nicht nur eine Frage der Unterstützung Einzelner, sondern eine Investition in die Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft insgesamt.

pro mente Austria

Seit nunmehr 50 Jahren vertritt pro mente Austria als Dachverband insgesamt 26 Mitgliederorganisationen, die in ganz Österreich mit ihren 5.500 Mitarbeiter:innen Menschen mit psychischen oder psychosozialen Problemen versorgen. Multiprofessionelle Teams der Mitglieder decken alle Dienstleistungen ab, die die psychosoziale Gesundheit Einzelner und der Gesellschaft fördern: Sie bieten psychosoziale und sozialpsychiatrische Versorgung, Wohn- und Betreuungsangebote und Arbeitsprojekte sowie Prävention & Rehabilitation und Aus- und Fortbildung. pro mente Austria vertritt die gemeinsamen Ziele der Mitglieder sowohl in Österreich als auch im Ausland und bietet eine Plattform für unkomplizierten Informationsaustausch. Nach außen steht pro mente Austria als Ansprechpartner für alle Stakeholder:innen im Bereich der psychischen und sozialen Gesundheit zur Verfügung.