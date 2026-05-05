  • 05.05.2026, 09:52:02
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SPÖ-Parlamentsklub gratuliert dem neuen ÖVP-Klubobmann Ernst Gödl zur Wahl

SPÖ-Klubobmann Kucher: „Herzliche Gratulation, einen guten Start und auf gute Zusammenarbeit!“

Wien (OTS) - 

SPÖ-Klubobmann Philip Kucher gratuliert im Namen des gesamten SPÖ-Parlamentsklubs dem neu gewählten ÖVP-Klubobmann Ernst Gödl zu seiner Wahl und wünscht ihm für seine neue Aufgabe viel Erfolg und eine glückliche Hand. „Ich gratuliere Ernst Gödl herzlich zu seiner Wahl zum ÖVP-Klubobmann und freue mich auf die Zusammenarbeit“, so Kucher. Abschließend dankt der SPÖ-Klubobmann Philip Kucher außerdem August Wöginger für die bisherige Zusammenarbeit. „In den drei Jahren als Klubobmann war die Zusammenarbeit mit Gust stets vertrauensvoll und von Verlässlichkeit geprägt. Danke dafür!“ (Schluss) lk/bj

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