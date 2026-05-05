- 05.05.2026, 08:10:33
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Einladung zur BOKU Future Conference 2026 "No Waste: Wie Bioengineering Kreisläufe schließt"
Am Mittwoch, den 20. Mai 2026, an der BOKU University und im Livestream.
Rohstoffe werden knapper, die Rufe nach nachhaltigen Ansätzen immer lauter. Seit den 1970er-Jahren hat sich der weltweite Ressourcenverbrauch mehr als verdreifacht. Gleichzeitig gehen enorme Mengen wertvoller Materialien verloren, weil sie entsorgt statt wieder in den Kreislauf zurückgeführt werden. Der Bedarf an Lösungen, die Ressourcen effizient nutzen und Materialverluste konsequent vermeiden, ist daher groß. Doch wie weit kann das tatsächlich gelingen?
Angesichts dieser drängenden gesellschaftspolitischen Fragen lädt die BOKU University zur
BOKU Future Conference 2026
No Waste: Wie Bioengineering Kreisläufe schließt
Wann: Mittwoch, 20. Mai 2026, 9 bis 17:30 Uhr
Wo: Großer Hörsaal im TÜWI der BOKU, Peter-Jordan-Str. 76, 1190 Wien
und im Livestream auf boku.ac.at
Das Programm bietet topaktuelle Beiträge aus Wissenschaft und Praxis: Mit dabei sind unter anderem der Chemiker und Designer Johannes Richers, der Zukunftsforscher Tristan Horx, der Systembiologe Ron Milo sowie die Astronomin Ruth Grützbauch.
Ergänzt werden die Key Note-Vorträge durch inspirierende Panels und Diskussionen mit führenden BOKU-Forscher*innen, Expert*innen aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung sowie Studierenden. Sie präsentieren wegweisende Ideen und konkrete Lösungen für eine nachhaltige Zukunft – von zirkulären Rohstoffen über Mikroorganismen als Zellfabriken bis hin zu innovativen Technologien für klimafreundliche Chemie.
Die Abendveranstaltung mit der Vernissage zur Kunstausstellung „WASTE IS A MYTH“ bietet einen künstlerischen Blick auf Ressourcen, Kreisläufe und das Überleben im geschlossenen System. An der Schnittstelle von Wissenschaft und Kreativität wird erlebbar, wie interdisziplinäre Zusammenarbeit Transformation beschleunigt.
Begrüßung: Eva-Maria Holzleitner,
Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung
Moderation: Barbara Stöckl
Das BOKU Future Conference-Programm finden Sie auf:
https://boku.ac.at/oeffentlichkeitsarbeit/boku-future-conference
Die Teilnahme an der Konferenz ist kostenfrei.
Ihre Anmeldung erleichtert uns die Organisation und ist erbeten unter:
https://eventdb.boku.ac.at/site/events/event18/landingpages/article/26.html
Wir freuen uns auf Ihr Kommen und einen regen Austausch!
Rückfragen & Kontakt
BOKU University
Mag.a Astrid Kleber-Klinger
Telefon: 0664 8858 6533
E-Mail: [email protected]
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