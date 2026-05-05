81. Jahrestag der Befreiung der Konzentrationslager Mauthausen und Gusen

Wien/Mauthausen (OTS) -

Am 5. Mai 1945, wenige Tage, nachdem die SS Spuren ihrer Verbrechen beseitigte und aus den Lagern floh, traf ein Spähtrupp der US-Armee in Gusen und Mauthausen ein, am darauffolgenden Tag befreiten Einheiten der 3. US Army etwa 40.000 Gefangene dieser Lager endgültig. Sie fanden da wie dort hunderte Leichen von KZ-Gefangenen vor, die in den Tagen vor der Befreiung gestorben waren. Tausende waren derart geschwächt und gesundheitlich angegriffen, dass sie trotz medizinischer Versorgung durch Sanitätseinheiten der US-Armee noch in den Wochen und Monaten nach der Befreiung starben. Mehr als 3.000 Tote bestattete man in den „Camp Cemeteries“ neben den ehemaligen Konzentrationslagern.

Am 16. Mai 1945 verlasen Vertreter des Internationalen Häftlingskomitees erstmalig den „Mauthausen-Schwur“, in dem sie aufriefen, eine „Welt des freien Menschen“ zu errichten, welcher mit folgenden Worten beginnt: „Es öffnen sich die Tore eines der schwersten und blutigsten Lager: des Lagers Mauthausen. Nach allen Himmelsrichtungen werden wir in freie und vom Faschismus befreite Länder zurückkehren. Die befreiten Häftlinge – denen noch gestern der Tod aus den Händen der Henker der nazistischen Bestie drohte – danken aus tiefstem Herzen den siegreichen alliierten Nationen für die Befreiung und grüßen alle Völker mit dem Rufe der wiedererlangten Freiheit.“

Während einige Häftlingsgruppen mit Hilfe staatlicher Organisation in geordneten Konvois nach Hause kehren konnten, blieben auch unzählige Deportierte zurück, die nicht in ihre Heimat zurückkehren konnten oder wollten. Sie waren in ihren Herkunftsländern nicht mehr willkommen, hatten ihre Familien verloren oder zögerten angesichts der unsicheren politischen Lage. Zahlreiche warteten jahrelang in sogenannten Displaced Persons-Lagern.

Die KZ-Gedenkstätte Mauthausen begeht den heutigen Tag am historischen Ort mit Themenrundgängen, einer Gedenkzeremonie und einem anschließenden Austausch.

Gemeinsam mit Kooperationspartner*innen und Besuchenden möchten die Mitarbeiter*innen und Gremien der Gedenkstätte ein Zeichen des Miteinanders und der Begegnung setzen.

Ein wichtiges Anliegen der Gedenkstätte ist es, die Erinnerung aus den Orten heraus ins Bewusstsein und in den Alltag der Menschen zu tragen. Somit wird der Jahrestag von einer Videoreihe auf Social Media begleitet. Darin werden rund um das historische Datum Ausschnitte aus Erfahrungsberichten ehemaliger Häftlinge geteilt, die neben Freude und Erleichterung über die Rettung auch vom Nahrungsmangel und von Krankheiten in den Tagen und Wochen nach der Befreiung erzählen. Die Oral-History-Videos sind auf der Website der Gedenkstätte in voller Länge verfügbar.

Die KZ-Gedenkstätte Mauthausen lädt dazu ein, am 5. Mai vor Ort oder im Stillen innezuhalten und aller Opfer der Konzentrationslager zu gedenken.