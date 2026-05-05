Tag der Psychologie 2026: BÖP lädt zum größten Psychologie-Event des Jahres

Wien (OTS) -

Digitale Lebenswelten, veränderte Arbeitswirklichkeiten, neue Formen von Beziehungen und Kommunikation: Die Gegenwart stellt Menschen vor Herausforderungen, für die es psychologische Antworten braucht. Der Berufsverband Österreichischer Psychologinnen und Psychologen (BÖP) lädt daher am Samstag, den 3. Oktober 2026 zum 16. Tag der Psychologie ins Wiener Rathaus ein. Das diesjährige Motto lautet „Future of Mind. Psychologie für eine neue Zeit".

Die Veranstaltung ist öffentlich, kostenlos und ohne Voranmeldung zugänglich – für Fachleute, Studierende und alle, die wissen möchten, welche Fragen und Antworten Psychologie für morgen bietet.

Was die Psychologie zu Digitalisierung, Arbeit, Beziehungen zu sagen hat

Das Programm spannt mit spannenden Vorträgen einen weiten Bogen von digitalem Wohlbefinden über die Arbeitswelt der Zukunft bis hin zu Alkoholreduktion mit digitaler Unterstützung und der Frage, was Social Media mit psychischer Gesundheit macht. Praktische Übungen zum Mitmachen runden den Tag ab.

Bestätigte Vorträge und Übungen sind:

a.o. Univ.-Prof.in Dr.in Beate Wimmer-Puchinger , BÖP-Präsidentin: „Digitalisierung – Chancen und Risiken aus psychologischer Perspektive"

, BÖP-Präsidentin: Mag.a Dr.in Doris Malischnig , Klinische Psychologin und Psychotherapeutin: „Mein Tempo, mein Ziel: Digitale Unterstützung beim Reduzieren des Alkoholkonsums"

, Klinische Psychologin und Psychotherapeutin: Dr. Oliver Scheibenbogen , Klinischer Psychologe und Gesundheitspsychologe: „Phono Sapiens – Handysucht & Menschsein"

, Klinischer Psychologe und Gesundheitspsychologe: Dr.in Laura Wiesböck , Soziologin und Autorin: „Digitale Diagnosen. Psychische Gesundheit als Social-Media-Trend"

, Soziologin und Autorin: Dr. Tobias Glück , Klinischer Psychologe und Gesundheitspsychologe: „Mind Work. Psychologie der zukünftigen Arbeitswelt"

, Klinischer Psychologe und Gesundheitspsychologe: Mag. John Haas & Lisa Göschlberger, MSc., Psychologe & Klinische Psychologin: „Apps, Bots & Chats – Digitale Anwendungen und KI in der Psychologie"

Psychologe & Klinische Psychologin: Mag. Georg Hafner, MA, BÖP-Vorstandsmitglied, wird folgende Übungen durchführen: „In der Bewegung zur Ruhe kommen" & „Eins zwei los – Kopfathletik für Zwischendurch"

Im Rahmen des Tags der Psychologie wird auch heuer wieder der BÖP-Journalist:innenpreis verliehen. Der Preis zeichnet herausragende journalistische Arbeiten aus, die zur gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit psychischer Gesundheit beitragen. Den Abschluss des Tages gestaltet ein Poetry Slam, organisiert vom Kulturverein FOMP.

Ein Tag für alle

Der Tag der Psychologie versteht sich als offene Begegnungsplattform für fachlichen Austausch und für alle, die sich für psychologische Perspektiven auf Gesellschaft und Alltag interessieren. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

16. Tag der Psychologie

Datum: 03.10.2026, 10:00 Uhr - 03.10.2026, 16:00 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: Wiener Rathaus, Wappensäle

Lichtenfelsgasse 2

1010 Wien

Österreich

URL: https://www.boep.or.at/veranstaltungen/tag-der-psychologie-2026