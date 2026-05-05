- 05.05.2026, 08:00:33
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Reminder AVISO: Morgen, 6. Mai, 9 Uhr: Parlamentarischer Weckruf mit Expert:innen zu „Hat internationale Hilfe noch eine Zukunft?“
Mit Mirjana Spoljaric Egger (IKRK), Martin Frick (UN World Food Programme), Victoria Roșa (Botschafterin Moldau), Andrea Barschdorf-Hager (CARE) & Melissa Dobner-Mujanayi (BMLV)
Mittel für die internationale Zusammenarbeit und humanitäre Hilfe werden weltweit gekürzt – mit weitreichenden Konsequenzen. Zugleich gerät das humanitäre Völkerrecht zunehmend unter Druck. Der anhaltende Krieg im Nahen und Mittleren Osten verstärkt diese Dynamik.
Vor diesem Hintergrund und den aktuellen Budgetverhandlungen in Österreich ergeben sich zentrale Fragen, die im Rahmen der Veranstaltung gemeinsam mit den Teilnehmer:innen sowie Abgeordneten der Parlamentsparteien – darunter David Stögmüller, Sprecher der Grünen für Entwicklungszusammenarbeit – diskutiert werden: Welche konkreten Auswirkungen haben die Kürzungen auf die Sicherheit Europas? Wie können Regierungen trotz zunehmender Haushaltszwänge dem wachsenden Unterstützungsbedarf gerecht werden? Und welche Bedeutung kommt dabei der konsequenten Umsetzung des humanitären Völkerrechts zu?
Programm:
Ab 8:30 Uhr: Einlass
9:00 -11:30 Uhr: Keynotes & Podiumsdiskussion
Ab 11:30 Uhr: Ausklang & Vernetzung
Moderation: René Ach
Begrüßung: Leonore Gewessler, Klubobfrau der Grünen
Keynotes halten:
Mirjana Spoljaric Egger, Präsidentin des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes
Martin Frick, Direktor UN World Food Programme
Victoria Roșa, Botschafterin der Republik Moldau
Auf dem Podium diskutieren gemeinsam mit Mirjana Spoljaric Egger:
Andrea Barschdorf-Hager, Geschäftsführerin CARE Österreich
Melissa Dobner-Mujanayi, Direktion Verteidigungspolitik BMLV
Schlussworte: Lukas Wank, Geschäftsführer Globale Verantwortung
Datum: Mittwoch, 6. Mai 2026, 09:00 - 12:00 Uhr
Ort: Palais Epstein, Innenhof, Dr. Karl-Renner-Ring 1, 1010 Wien
Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen.
Wir bitten um Anmeldung unter: [email protected]
Parlamentarischer Weckruf mit Expert:innen zu „Hat internationale Hilfe noch eine Zukunft?“
Datum: 06.05.2026, 09:00 Uhr - 06.05.2026, 12:00 Uhr
Art: Vorträge und Diskussionen
Ort: Palais Epstein, Innenhof
Dr. Karl-Renner-Ring 1
1010 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Grüner Klub im Parlament
Telefon: +43-1 40110-6317
E-Mail: [email protected]
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