Maurer/Grüne: ÖVP versucht erfolglos, Dreck zu verteilen, statt Verantwortung zu übernehmen

Wien (OTS) -

„Viel scheint die ÖVP aus dem heutigen Tag nicht gelernt zu haben. Statt sich einmal aufrichtig mit den eigenen Fehlern zu beschäftigen, wird verzweifelt versucht, davon abzulenken und andere zu beschuldigen“, kommentiert Sigi Maurer, die stellvertretende Klubobfrau der Grünen, den medialen Angriffsversuch des ÖVP-Generalsekretärs auf Leonore Gewessler. „Wir haben das gleiche Muster bei der Absage der Lobau-Autobahn oder der Zustimmung zum EU-Naturschutzgesetz schon erlebt – die ÖVP geht mit Anschuldigungen und sogar Anzeigen gegen Leonore Gewessler in die Öffentlichkeit und scheitert am Ende kläglich“, so Maurer.

„Der Unterschied wird an Tagen wie heute umso sichtbarer. Die ÖVP-Anschuldigungen gegen die grüne Parteichefin waren von Beginn an haltlos. Der heute zurückgetretene ÖVP-Klubobmann wurde nicht rechtskräftig verurteilt“, sagt Maurer in Richtung Nico Marchetti. „Vom heutigen Urteil kann auch das notorische ,Aber die Grünen‘ nicht ablenken. Die ÖVP sollte Verantwortung übernehmen, statt nur Dreck auf andere zu werfen“, schließt die stellvertretende Klubobfrau.