MAK: HELMUT LANG-Ausstellung ging mit 69.650 Besucher*innen und weltweitem Medienecho zu Ende

Wien (OTS) -

Die MAK Ausstellung HELMUT LANG. SÉANCE DE TRAVAIL 1986–2005 / Excerpts from the MAK Helmut Lang Archive ist am Sonntag, 3. Mai 2026, mit enormem Publikumszuspruch und weltweitem Medienecho zu Ende gegangen. Mit 69.650 Besucher*innen zählt sie zu den erfolgreichsten Ausstellungen in der Geschichte des MAK und übertrifft die Schau PECHE POP (2024/25), die mit 55.760 Besucherinnen ebenfalls zu den bislang meistbesuchten des Hauses gehörte.

Die Helmut Lang-Ausstellung war von Beginn an ein großer Erfolg: Bereits die Eröffnung am 9. Dezember 2025 ließ das Haus förmlich pulsieren und sorgte für internationale mediale Resonanz – von Wallpaper über Vogue America und Business of Fashion bis hin zu Harper’s Bazaar Brasil. Auch in den sozialen Medien weltweit entstand eine enorme Dynamik mit zahlreichen Beiträgen junger Interessierter ebenso wie ehemaliger Wegbegleiter*innen.

MAK Generaldirektorin Lilli Hollein: „Ich danke Helmut Lang für das Vertrauen. Der große Erfolg dieser Ausstellung zeigt, wie bedeutend die Aufarbeitung und Vermittlung seines Werks von 1986 bis 2005 sowie seines radikalen Gesamtkonzepts ist. Die Schau hat sein Streben nach einem Gesamtkunstwerk sichtbar gemacht – seine ganzheitliche Vision von Marke, Mode, Kunst, Strategie und Innovation. Das MAK bewahrt und erforscht mit dem Helmut Lang Archiv die wichtigste Dokumentation seines gestalterischen Werks, die im MAK Design Lab dauerhaft zugänglich ist. Ich lade alle Interessierten herzlich ein, sich weiterhin im MAK Helmut Lang Archiv inspirieren zu lassen.“

HELMUT LANG. SÉANCE DE TRAVAIL 1986–2005 / Excerpts from the MAK Helmut Lang Archive war die erste umfassende Ausstellung seines Oeuvres. Ausgehend vom größten und einzigen offiziellen öffentlichen Archiv zu seinem Werk, das seit 2011 Teil der MAK Sammlung ist, bot die Ausstellung einen tiefgehenden und einzigartigen Einblick in Helmut Langs Mindset und seinen kreativen Prozess. Dabei lag der Fokus auf seiner radikalen Vision von Design und Identität zwischen 1986 und 2005.

Konzipiert als Mixed-Media-Präsentation mit großformatigen, ortsspezifischen Installationen, überschritt die von Marlies Wirth, Kuratorin für Digitale Kultur und Kustodin der MAK Sammlung Design, kuratierte Schau die Konventionen klassischer Modeausstellungen. Sie untermauert Langs Rolle als Pionier, der schon früh künstlerische Strategien einsetzte – lange bevor er sich 2005 aus der Modewelt zurückzog, um sich ganz auf seine künstlerische Praxis zu konzentrieren.

Im MAK Design Lab bietet das MAK permanent Gelegenheit, sich mit dem Werk von Helmut Lang auseinanderzusetzen. Im MAK Helmut Lang Archiv wird eine temporäre Intervention von Helmut Lang gezeigt, die sich mit dem Archiv als Sammlungs-, Aufbewahrungs- und Ausstellungsort und Speicher von Erinnerungen sowie dem Potenzial seiner Nutzung beschäftigt. Als Teil der Dauerausstellung ist es permanent zu den Museumsöffnungszeiten zugänglich.

Demnächst im MAK: die vom MAK gemeinsam mit den Wiener Festwochen | Freie Republik Wien gezeigte Ausstellung CHRISTOPH SCHLINGENSIEF. Es ist nicht mehr mein Problem! (Eröffnung am 12.5.2026, 19 Uhr) und THOMAS DEMAND. Räume, die von gestern träumen (Eröffnung am Dienstag, 26.5.2026, 19 Uhr)