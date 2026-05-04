  • 04.05.2026, 15:48:32
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  • OTS0151

NEOS: Rücktritt von August Wöginger ist richtig und notwendig

Hoyos: „Ämterkorruption und Freunderlwirtschaft sind keine Kavaliersdelikte.“

Wien (OTS) - 

„Mit dem heutigen Urteil gegen August Wöginger hat ein Gericht klar festgestellt und das unmissverständliche Signal an die Politik gesendet, dass Ämterkorruption und Freunderlwirtschaft keine Kavaliersdelikte sind“, sagt NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos.

„Auch wenn das Urteil nicht rechtskräftig ist, ist klar: Wie diese Postenbesetzung in Braunau abgelaufen ist, war absolut nicht in Ordnung, da gibt es nichts zu relativieren. Es entspricht nicht dem allgemeinen Verständnis von sauberer Politik und muss Konsequenzen haben.

Dass Wöginger mit dem Rücktritt als Klubobmann nicht gewartet hat, bis das Urteil rechtskräftig wird, ist gut und notwendig, um das Vertrauen der Österreicherinnen und Österreicher in die Politik nicht noch weiter zu beschädigen.“

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