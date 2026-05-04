Tag des Lokaljournalismus 2026: VÖZ-Mitglieder machen auf die Bedeutung regionaler Medien aufmerksam

Wien (OTS) -

Am 5. Mai 2026 findet erstmals der „Tag des Lokaljournalismus“ statt. Diese Initiative deutschsprachiger regionaler Zeitungsverleger zielt darauf ab, die gesellschaftliche Rolle und den hohen Wert lokaler und regionaler Medienangebote zu vermitteln. Denn was vor der eigenen Haustür geschieht, wo Entscheidungen direkt sichtbar werden und was unmittelbar und persönlich betrifft, ist für Zeitungsleserinnen und -leser von hoher Bedeutung.

Wie sehr diese sorgfältig recherchierten Inhalte aus der Region ankommen, belegt eine aktuelle Erhebung der Arbeitsgemeinschaft Media-Analysen zum Thema Regionalität: So informieren sich rund 70 Prozent der Befragten in Zeitungen und Zeitschriften über das politische Geschehen in ihrer Region, 60 Prozent bleiben dank lokaler und regionaler Medien über das Kultur- und Freizeitangebot auf dem Laufenden. Rund zwei Drittel beziehen ihre Informationen über das wirtschaftliche Geschehen in ihrer Region bevorzugt aus Zeitungen und Zeitschriften, in etwa ebenso viele informieren sich hier auch über Nachrichten aus ihrem Ort oder ihrer Stadt. Auch für Wissenswertes über Vereinsaktivitäten und lokale Initiativen greifen fast die Hälfte der Befragten auf Zeitungen und Zeitschriften zurück.

Die Aktion wird mit einer gemeinsamen Inseratenkampagne der teilnehmenden Medien des Verbands Österreichischer Zeitungen (VÖZ) begleitet: Unter dem Motto „Ganz nah an meinem Leben: Nachrichten aus meiner Region“ wird die große Bedeutung von lokalen Nachrichten für die Leserinnen und Leser in den Fokus gerückt.

Zur Abrundung setzen die teilnehmenden Medien Aktionen, die auch via Social Media begleitet werden. Interessierte können so etwa hinter die Kulissen einer Redaktion blicken oder Redakteurinnen und Redakteure „ihres“ Lokalmediums durch ihren Alltag begleiten.

„Der Tag des Lokaljournalismus macht die Stärken regionaler Medienmarken deutlich: professioneller und sorgfältig recherchierter Journalismus, der jene Inhalte liefert, die die Leserinnen und Leser in ihrer unmittelbaren Lebensrealität betreffen“, so VÖZ-Geschäftsführer Gerald Grünberger. „Die Mitgliedsmedien des Verbands Österreichischer Zeitungen beleuchten die Themen, die die Menschen bewegen, und bilden so die Grundlage für eine informierte Teilhabe an unserer Demokratie.“

Alle Daten und Fakten zur Bedeutung von Regionalität im Journalismus bündelt die Website www.zeitungen-magazine.at.

Über die Initiative

Initiiert wurde die Kampagne von Ippen.Media und dem von der Deutschen Presse-Agentur (dpa) und Highberg / Schickler koordinierten Verlagsprojekt DRIVE. Sie wird unter anderem unterstützt von den deutschsprachigen Verlegerverbänden VÖZ, dem Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) und dem Verlegerverband SCHWEIZER MEDIEN, zudem von den Weltverbänden INMA und WAN-IFRA.