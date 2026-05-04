  • 04.05.2026, 14:07:02
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NEOS: Große Trauer um Landesgeschäftsführer Johannes Egger

Meinl-Reisinger/Hoyos: „Johannes Egger hat als großartiger Mensch und erfahrener Politiker mit viel Herz und Engagement den Weg von NEOS in Oberösterreich maßgeblich mitgeprägt.“

Wien (OTS) - 

Tief betroffen reagieren NEOS-Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger und Generalsekretär Douglas Hoyos auf die traurige Nachricht über das plötzliche Ableben von NEOS-Oberösterreich-Landesgeschäftsführer Johannes „Jani“ Egger.

„Jani war zu Beginn als Aktivist, später als Mitglied des Landesteams und zuletzt als Landesgeschäftsführer mit seiner stets humorvollen, fröhlichen und engagierten Art fester Bestandteil und treuer Wegbegleiter von NEOS in Oberösterreich. Sein plötzlicher Tod schmerzt sehr – menschlich wie politisch. Unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei seiner Familie und seinen Freunden. Als NEOS- und UNOS-Politiker waren ihm Reformen und eine Politik, die von Aufrichtigkeit und einem großen Verständnis für den Wirtschaftsstandort geprägt ist, immer Herzensanliegen, für die er sich unermüdlich eingesetzt hat. Diesen Weg werden wir in seinem Andenken konsequent weiterführen.“

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