  • 04.05.2026, 13:50:33
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AVISO: „Der Kontext macht die Kunst“. Podiumsdiskussion im LEOPOLD MUSEUM

Psychoanalytische Perspektiven auf Courbets "L'ORIGINE DU MONDE". Christine Scheucher (Ö1) im Gespräch mit den Psychoanalytiker*innen Jeanne Wolff Bernstein und August Ruhs.

Gustave Courbet (1819–1877), L'Origine du Monde (Der Ursprung der Welt), 1866, Öl auf Leinwand, 46,3 x 55,4 cm, Paris, musée d'Orsay
Wien (OTS) - 

Seit seiner Entstehung im Jahr 1866 provoziert Gustave Courbets Gemälde L’Origine du Monde (Der Ursprung der Welt), die Darstellung eines nackten weiblichen Torsos, die Betrachter*innen. Die offene Präsentation von Intimität und Sexualität wirft auch heute noch grundlegende Fragen zu Begehren, Subjektivität und gesellschaftlichen Normen auf.

In diesem Kontext moderiert Christine Scheucher (Ö1) am Montag, 11. Mai im Leopold Museum ein Gespräch zwischen den Psychoanalytiker*innen Jeanne Wolff Bernstein und August Ruhs. 1955 erwarb der französische Psychoanalytiker Jacques Lacan (1901–1981) L’Origine du Monde 1955 gemeinsam mit seiner Frau Sylvia Bataille (1908–1993).

Die beiden Lacan-Spezialist*innen Wolff Bernstein und Ruhs setzen sich im Rahmen der Diskussion intensiv mit Courbets Gemälde auseinander. Die Diskussion beleuchtet, wie Courbets radikale Darstellung des Körpers und der Intimität psychologische, gesellschaftliche und ästhetische Implikationen eröffnet und welche unbewussten Strukturen in der Rezeption des Werks wirksam werden. Den Teilnehmenden eröffnet sich die Möglichkeit, das Werk neu zu reflektieren und die Schnittstellen von Bild, Begehren und psychoanalytischer Theorie differenziert zu erkunden.

Die Veranstaltung findet im Rahmen der Ausstellung Gustave Courbet. Realist und Rebell statt, der ersten umfassenden Courbet-Schau in Österreich, die noch bis 21. Juni zu sehen ist.

Mit der großangelegten Retrospektive widmet das Leopold Museum dem französischen Ausnahmekünstler Gustave Courbet (1819–1877) die erste umfassende Einzelausstellung in Österreich. Rund 130 Exponate – darunter 90 Gemälde und 20 Grafiken aus allen Schaffensphasen sowie zahlreiche Archivalien – bieten einen Gesamteindruck des malerischen und grafischen OEuvres des Begründers des Realismus. In seinen bahnbrechenden Porträts, Akten, Landschaften und Stillleben setzte sich Courbet radikal über die idealisierenden Konventionen des 19. Jahrhunderts hinweg.

“Der Kontext macht die Kunst”

Psychoanalytische Perspektiven auf Gustave Courbets L'Origine du Monde.
Christine Scheucher (Ö1) im Gespräch mit den Psychoanalytiker*innen Jeanne Wolff Bernstein und August Ruhs

Podiumsdiskussion
Ort: Leopold Museum, Ebene -1, Auditorium
Datum: Mo, 11.05.2026
Beginn: 19 Uhr
Einlass: Ab 18.30 Uhr über den Seiteneingang
Eintritt frei. Anmeldung erforderlich unter [email protected]

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Weiteres Fotomaterial zum Courbet-Talk auf Anfrage

AVISO: „DER KONTEXT MACHT DIE KUNST“. PODIUMSDISKUSSION IM LEOPOLD MUSEUM

Christine Scheucher (Ö1) moderiert am Montag, 11. Mai im Leopold Museum anlässlich der Ausstellung „Gustave Courbet. Realist und Rebell“ ein Gespräch zwischen den Psychoanalytiker*innen Jeanne Wolff Bernstein und August Ruhs. 1955 erwarb der französische Psychoanalytiker Jacques Lacan (1901–1981) L’Origine du Monde 1955 gemeinsam mit seiner Frau Sylvia Bataille.

Datum: 11.05.2026, 19:00 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: Leopold Museum, Wien
Museumsplatz 1
1070 Wien
Österreich

URL: https://www.leopoldmuseum.org/de/besuch/programm/1180/7501

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Anhang

Vorschau Bild von Gustave Courbet (1819–1877), L'Origine du Monde (Der Ursprung der Welt), 1866, Öl auf Leinwand, 46,3 x 55,4 cm, Paris, musée d'Orsay [Bild, 1.63MB]
Vorschau Bild von Porträtfoto Jeanne Wolff-Bernstein [Bild, 169.13KB]
Vorschau Bild von Christine Scheucher (Ö1) [Bild, 460KB]
Vorschau Bild von Prof. August Ruhs [Bild, 243.77KB]
[Montag, 11.05.2026, 19:00]

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