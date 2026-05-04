FPÖ – Hauser: „Krebssterblichkeit bei jungen Menschen steigt seit 2021 erstmals seit Jahrzehnten deutlich an“

Wien (OTS) -

„Die Krebszahlen sind über Jahrzehnte hinweg langsam gestiegen, was auf Umweltfaktoren und Lebensstil zurückgeführt wurde. Doch seit 2021 sehen wir eine massive Beschleunigung dieser Entwicklung – insbesondere bei jungen Menschen“, erklärte der freiheitliche EU-Abgeordnete Gerald Hauser. „Zwischen 1980 und 2013 ist die Krebssterblichkeit in dieser Altersgruppe erfreulicherweise gesunken, danach bis 2020 auf niedrigem Niveau stabil geblieben. Doch von 2021 bis 2023 kam es erstmals seit über 40 Jahren zu einem deutlichen Anstieg und zwar um rund 8,3 Prozent innerhalb von nur drei Jahren. Das zeigen die Daten von Our world in data auf", so Hauser weiter.

Hauser meinte zu der Entwicklung: „Seit Jahren höre ich von Ärzten und Pflegepersonal, dass die Krebszahlen generell, vor allem aber bei jungen Menschen, zunehmen. Eine umfassende Auswertung der wissenschaftlichen Literatur fasste 69 Studien aus 27 Ländern zusammen, in denen detailliert beschrieben wird, was bisher nicht sein darf: Krebserkrankungen in einem engen zeitlichen Zusammenhang mit COVID-19-Impfungen. Wichtig auch zu wissen: Das Impfberatungsgremium (ACIP) der Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (CDC) der USA definierte offiziell vier Hauptmechanismen der mRNA-COVID-19-Impfungen, die Krebs auslösen können.“

„Immer wieder wird im Gesundheitsausschuss des EU-Parlaments die dramatische Zunahme von Krebs diskutiert, gleichzeitig wird von den Politikern der Einheitsparteien – Volksparteien, Sozialisten, Grüne, Liberale – das Mantra ‚Folge der Wissenschaft‘ gepredigt. Bei Corona und bei den COVID-19-Impfungen wird aber alles andere als politische Vorgaben der Einheitsparteien von der Diskussion ausgeschlossen. Wenn ich, wie zuletzt vor wenigen Tagen im Parlament, auf die wissenschaftlichen und epidemiologischen Daten, die veröffentlicht und jederzeit nachzulesen sind, hinweise, werde ich vernadert und als ‚Verbreiter von Fake News‘ bezeichnet. So viel zum freien Diskurs“, so Hauser.

„Die Welt steht Kopf: Fakten werden weiterhin geleugnet, Falschbehauptungen zur Wahrheit umgedeutet, und die Märchen sowie falschen Narrative der desaströsen Corona-Politik werden mit allen Mitteln und gegen jede Evidenz weiterverfolgt. Ich werde jedoch nicht aufhören, wissenschaftliche Fakten vorzulegen, damit niemand später sagen kann, er habe von nichts gewusst. Ich fordere deswegen in einem Abänderungsantrag die Europäische Kommission auf, unabhängige, ergebnisoffene und langfristige Studien zu möglichen Zusammenhängen zwischen mRNA-basierten Impfstoffen und Veränderungen bei der Krebsinzidenz vorzulegen“, sagte Hauser abschließend.