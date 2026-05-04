SPÖ-Schieder bringt europäische Wohndebatte nach Wien

Wien (OTS) -

Bei der heutigen Veranstaltung der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik zum Thema “Leistbares Wohnen – Was kann Europa gegen die Wohnkrise tun?” im Haus der Europäischen Union in Wien, hat SPÖ-Delegationsleiter und einziges österreichisches Mitglied im Wohnausschuss, Andreas Schieder, mit Josef Muchitsch, Bundesvorsitzender, Gewerkschaft Bau-Holz und Isabella Stickler, Bundesobfrau, ARGE Eigenheim Österreich & stv. Vorsitzende Österreichischer Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen, über die Wohnraumkrise in Europa diskutiert. Schieder sagt im Zuge der Diskussion: “Italien, Kroatien, Spanien: Insbesondere im Süden Europas ist das Durchschnittsalter junger Menschen, bis sie aus ihrem Elternhaus ausziehen, inzwischen auf 30 Jahre angestiegen. Studierende oder Auszubildende können es sich schlichtweg nicht mehr leisten alleine zu wohnen. Der Wohnraum schrumpft, weil der Mensch bei der Verteilung des Wohnraums nicht mehr im Fokus steht, sondern der Profit. Innenstädte füllen sich mit Wohnungen, die jedoch zu 20% leer stehen, als reine Anlageobjekte angekauft werden, oder für Kurzzeitvermietungen an Tourist:innen vermietet werden. Aber nicht nur in den Städten, auch auf dem Land oder auf Inseln in ganz Europa tun sich ähnliche Probleme auf. Hier müssen die Nationalstaaten mit maßgeschneiderten Lösungen ansetzen, stoßen bei diesem Vorhaben aber schnell an europäische Grenzen, wie das Wettbewerbsrecht. Auch der Finanzierungsbedarf ist hoch und für die meisten Staaten nicht alleine zu stemmen. Dafür braucht es die Europäischen Union und das Zusammenspiel mit der nationale Ebene.” ****

Andreas Schieder weiter: “Das Thema leistbarer und verfügbarer Wohnraum wird nicht durch den Markt geregelt. Es braucht Investitionen aus Europa - nicht nur für die Ärmsten der Armen, sondern Förderungen, die bis in die Mittelschicht hineinreichen. Die Europäische Investitionsbank hat hier bereits vor Jahren den Grundstein gelegt. Insbesondere im Zusammenhang der Verhandlungen des Mehrjährigen Finanzrahmens lege ich persönlich ein besonderes Augenmerk auf das Sichern von Geldern für leistbares Wohnen. Dabei geht es aber nicht nur um den Neubau von Wohnungen, sondern auch die Sanierung spielt eine zentrale Rolle - wir wollen alten Wohnraum zu besserem Wohnraum umgestalten. Hier gilt es auch Flächen wie ehemalige Industriegebiete, besser zu nutzen. Aber auch bei den Regulierungen braucht es einen europäischen Ansatz, um endlich mehr Sicherheit zu schaffen und für unbefristete Wohnverhältnisse zu kämpfen. Wir müssen endlich dafür sorgen, dass Menschen in prekären Verhältnissen nicht in die Wohnungslosigkeit abrutschen - Menschen in ihren Wohnungen zu halten, statt rückwirkend Krisenmanagement zu betreiben ist auch ökonomisch nur sinnvoll. ,Housing first', muss daher zu unserem zentralen Leitmotto werden ” (Schluss) ff