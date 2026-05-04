  • 04.05.2026, 12:25:02
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SPÖ-Yildirim/Fleischanderl - umgesetzt: „Schwangerschaftsabbrüche an Klinik möglich“

Zentraler frauenpolitischer Erfolg für Selbstbestimmung - Jahrzehntelange SPÖ-Forderung endlich auch in Tirol umgesetzt!

Wien (OTS) - 

„Jahrzehntelang haben die SPÖ-Frauen für Schwangerschaftsabbrüche an öffentlichen Krankenhäusern gekämpft. Ab sofort gibt es endlich ein Angebot an den Tirol Kliniken. Das ist ein guter Tag und ein großartiger Erfolg!“, freuen sich SPÖ-Landesfrauenvorsitzende und Nationalratsabgeordnete Selma Yildirim und Klubobfrau im Landtag Elisabeth Fleischanderl. ****

„Die SPÖ-Frauen haben auf die Umsetzung gepocht und dafür gesorgt, dass eine Verbesserung der prekären Situation in Tirol im Regierungsprogramm festgeschrieben wird. Wir Frauen haben nicht locker gelassen. Diese Beharrlichkeit zeigt jetzt Erfolge. SPÖ in der Regierung wirkt. Danke auch an unsere Frauenlandesrätin Eva Pawlata für ihren Einsatz!“

Bis jetzt gab es nur in Tirol und im Burgenland kein Angebot an öffentlichen Krankenhäusern. In Tirol stand lediglich ein niedergelassener Arzt für Schwangerschaftsabbrüche zur Verfügung. Auch der Zugang zu medikamentösen Abbrüchen ist eingeschränkt.

„Das jetzige Angebot ist ein großer Fortschritt und ein wichtiges Signal. Schwangerschaftsabbrüche sind eine Gesundheitsleistung“, so Yildirim und Fleischanderl abschließend. (Schluss) ff

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